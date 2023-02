Strøm hoppet inn til VM-bronse i Planica

– Jeg er stolt av henne. Hun var litt skuffa, og det har hun lov til å være nå. Hun sa at hun var litt sen, og det har hun nok rett i, sier Maren Lundby til NRK.

For alt til lå til rette for karrierens første VM-gull etter et hopp på 100 meter i 1. omgang.

– Jeg tror det dunker godt inni den hoppdressen nå, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen da Strøm tok ferden opp mot toppen av bakken.

Da det hele skulle avgjøres klarte ikke Strøm å matche hoppet fra 1. omgang, og endte til slutt med å ta bronse med et hopp på 95 meter. Tyske Karina Althaus tok gullet foran Eva Pinkelnig.

– Vi må ikke havne på det nivået at bronsemedalje i VM ikke er bra nok. Vi må glede oss stort over at vi har tatt medalje, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

– Du verden

Strøm fikk en kanonstart på normalbakkerennet og hoppet best av samtlige hoppere i 1. omgang.

Tyske Selina Freitag ledet med sine 97 meter da hopperen fra Alta sto på toppen, men Strøm klinket til med et hopp på 100 meter og gikk inn til ledelse og et perfekt utgangspunkt til den avgjørende omgangen.

– Du verden, dette er imponerende! Hun leverer et nytt, godt kanonhopp. Det er utklassing!, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Det var et fint hopp. Jeg har vært litt småtung, men har prøvd å gjøre repetisjoner. Det ser ut til å ha funket, sa Strøm.

Strøm leder etter første omgang: – Ordentlig imponerende Du trenger javascript for å se video.

Det betydde at nordlendingen skulle hoppe sist av alle og hadde alt i egne hender. Det endte med karrierens fjerde VM-bronse.

Maren Lundby jublet og var godt fornøyd etter sitt hopp på 94 meter i 2. omgang. Det holdt til 8.-plass for hopperen som gjør comeback denne sesongen etter en lengre periode ute. Thea Minyan Bjørseth ble nest beste norske på en 5.-plass.