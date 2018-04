Med en kraftig forkjølelse og tett neste, måtte Alexander Kristoff slippe tetgruppa i den neste siste og tøffe brosteinsbakken, og ta til takke med en 16.-plass i Flandern rundt søndag.

Vårsesongen har vært skuffende for 30-åringen, og han føler UAE-lagets strenge vektregime kan ha preget ham negativt.

– Jeg frykter egentlig jeg er litt for tynn, for jeg pleier ikke være så tynn som nå på denne tiden av året, sier Kristoff.

Frykter skrapa kropp gir sykdom

LITT TYNGRE: Alexander Kristoff har pleid å veie rundt 80 kilo på våren. Nå viser vekta 78. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Nå veier han 78 kilo. Vekta han sier laget ba ham være på. Selv om han vanligvis er én til to kilo tyngre når klassikerne kjøres – ritt nordmannen har for vane å gjøre det bra i.

– Det har kanskje vært et litt for strengt kostholdsregime, for jeg har slitt mye med sykdom og det kan ha med å gjøre at jeg er litt for skrapa. Nå er jeg på samme vekt som jeg pleier å være på sommeren, forteller Kristoff.

– Hvis kroppen er på «limiten» er det lettere å bli syk. Det sier seg selv, legger han til.

Laget fra De forente arabiske emirater bekrefter at de ga alle sine ryttere en idealvekt før sesongstart.

– Tidlig i sesongen så vi på alle gutta og ga dem et mål. Alex hadde faktisk for god kontroll på kroppen sin, og hadde allerede gått ned i vekt, som er bra. Det er alltid bedre å kunne legge på seg litt enn å måtte gå ned flere kilo, sier sportsdirektør Philippe Mauduit til NRK.

– Vil ikke ha tjukke ryttere

De mener ikke at de har presset Kristoff til vektnedgang.

– Han diskuterte litt med legen i desember, men det var da. Man vil selvfølgelig ikke ha tjukke ryttere, men Alex er heller ikke det. Det er enklere å klatre når man er lett og man restituerer som regel kjappere. Men går man for mye ned, kan det også være et handikap så rytterne må passe på, sier Mauduit.

– Alex bør ikke gå ned mer enn der han er nå. Han kan være én til halvannen kilo tyngre uten at det vil være noe problem, legger sportsdirektøren til.

Nå skal Kristoff pleie formen hjemme i Norge før Paris-Roubaix kommende helg.

– Får jeg et podium der vil jeg si vårsesongen har vært ganske bra, men hvis ikke har det vært mer eller mindre mislykket, sier Kristoff.

– Nå får jeg bare holde på vekta, og satse på at jeg blir frisk, så får vi se hvordan det blir på søndag. Da er det uansett det samme hvor tjukk jeg er, for da er det flatt, fortsetter han og flirer.