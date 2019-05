Strengere regime for Warholm: – Én øl er lov, to er fyll

Warholm gjorde store endringer allerede etter VM-gullet i 2017, men før denne sesongen har hekkeløperen fulgt planen og tatt enda flere grep.

Mer søvn, bedre kosthold og mer trening er noen av grunnene til at hekkeløperen føler seg mer klar for sesongstart i Stockholm torsdag enn noen gang før. Både kropp og hode spiller nå på lag.

– Jeg ble verdensmester i 2017, så vi kan ikke stemple alt jeg gjorde før som feil. Men jeg ser alltid etter forbedringer og nå har jeg fått et inntak som passer mer for trening, og jevnere. Det gjør at jeg kan trene med høyere kvalitet og vi har trent mer enn noen gang før, forteller Warholm til NRK før sesongdebuten i Diamond League i Stockholm torsdag.

– Hva er fymat?

– Ingenting så lenge de ter i rett mengde. Leif (trener Leif Olav Alnes) har sagt at én øl er lov, men to øl er fyll. Så jeg holder meg til det, selv om det ikke alltid er lett, svarer han og smiler bredt.

– Føler meg som en million dollar

Warholm har tidligere fortalt at han er skikkelig b-menneske og har slitt med å komme seg tidlig nok i seng.

– Nå legger jeg meg før midnatt, og det har jeg aldri gjort før dette året. Så jeg legger meg før, og står opp før, og føler meg som en million dollar når jeg står opp. Men da sier Leif (Olav Alnes, trener) at det er ikke verdt å føle seg som én million, hvis du er verdt to.

Warholm ler. Humøret er om mulig enda bedre enn det vi er blitt så vant til å se hos den unge mannen fra Ulsteinvik.

Han er likevel usikker på om det er mulig å slå rivalen Abderrahman Samba denne sesongen. I tillegg vil han få stor motstand fra stortalentet Rai Benjamin.

– De gutta er enormt gode, og bygget av noe helt annet enn det jeg er. Samtidig er jeg litt gal jeg også, og kan finne på mye rart. Så jeg skal ta opp kampen i år også. Jeg kommer aldri til å gi opp, lover nordmannen.

– De (Samba og Benjamin) er høyere, mer atletiske og tynnere. De ser mer mer ut som løpere. Men jeg tror vi har gjort jobben, og kanskje på en litt annen måte enn dem, men det får tiden vise. Jeg føler meg ganske bra, så jeg lar meg ikke stresse så veldig, selv om Samba spesielt viser enormt gode takter, utdyper Warholm.

Liker å kose seg

TEAM: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes har lagt ned flere treningstimer enn noen gang tidligere. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

23-åringen kom selv fra tikamp, en gren hvor utøverne ofte har en annerledes kroppsbygning enn i løpsdistanser. Det er også en av grunnene til at han måtte endre livsstilen.

– Jeg burde kanskje gjort enda mer. Men da jeg flytta hjemmefra til Oslo gikk det mye i hurtigmat og is. Det gjør det fortsatt, men i mye mindre grad, for man må ha litt tid til å kose seg selv om toppidrettslivet bare varer en kort del av livet. Det er i hvert fall min måte å føle at jeg driver med noe som tilfører meg noe.

Treneren mener at det at eleven er blitt ett år eldre har minst like mye å si som at kroppen er blitt slankere.

– Han er såpass ung at det er en fordel å bli eldre, mens det for noen andre av oss er en ulempe, men han har gjort noen livsstilsgrep som jeg tror slår bra ut. På dette nivået kan ganske små endringer gi målbar fremgang, tror Leif Olav Alnes.