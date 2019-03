Strenge svenske regler - isoleres under VM

Sverige overlater lite til tilfeldighetene før VM på hjemmebane, og skiskytterne har flere klare retningslinjer de må følge.

– De kan ikke gå ut å drikke kaffe. De må bli inne i huset. Vi har vår egen kokk. Vi er isolerte i 11 dager, forteller trener Wolfgang Pichler til NRK.

PRAKTISK: Flere lag bor i hytter og hus få meter fra løypene og stadion i Östersund. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Det svenske laget bor bare et steinkast unna stadion, og de må da holde seg i dette området.

– Hvordan reagerer de på det?

– Det bryr jeg meg ikke om, svarer tyske Pichler og ler.

– Men de forstår meg. De jobber hele året for dette. Nå er ikke tiden for å gjøre andre ting. Du kan ikke gjøre andre ting. Du må være profesjonell, som Ole Einar Bjørndalen eller Magdalena Forsberg. Gjør du andre ting, er du ingen vinner, fortsetter han.

– Vet ikke om det er det beste

Norge har derimot ingen spesielle VM-regler.

LANDSLAGSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Vi vet at Wolfgang er vant til «ordnung», og det er harde kutymer som gjelder der, men jeg vet ikke om det er det beste over to uker. Det er greit med klare rammer, men blir man påtvunget noe vil nok noen reagere, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Det tas flere hensyn i den norske leiren også. Blant annet bor laget på et eget hotell, hvor alle har enkeltrom, og de har med egen kokk. Ingen andre får lov til å komme inn, og møter med både presse og familie gjøres utendørs.

– Det er vanlig å være litt mer nøye under mesterskap, men det er viktig å ha et litt avslappet forhold til det så kroppen klarer å slappe av. Det bygger seg opp nok press under et mesterskap, slår Botnan fast.

Logget av sosiale medier

SISTE SESONG: Sveriges trener Wolfgang Pichler. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Pichler har heller ikke noe til overs for sosiale medier. Og Hanna Öberg, ett av lagets medaljehåp, har slettet både Twitter og Facebook under VM.

– Jeg er veldig stolt over at hun er så profesjonell at hun gjør det. Det er et steg mot å bli en stor vinner. For en utøver er det ikke bra å være på sosiale medier under mesterskap, sier han.

For Norge handler det heller om sunn fornuft, forteller landslagssjefen.

– Vi har hatt lite sykdom i år, og det tror jeg er mye fordi vi er flinke. Det er frihet under ansvar. Vi har snakket om hvor man bør bruke energien sin, og at man ikke bruker den opp i starten, men det viktigste er å ha det ålreit og klare å slappe av, mener Botnan.