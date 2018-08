Strandli og Brun vinner EM-gull

Valakaris sønn klar for Tromsø

Onni Valakari (18) har signert for Tromsø fra TPS. 18-åringen har skrevet under på en kontrakt ut 2021, bekrefter TIL i en pressemelding. Det betyr at unggutten får sin egen far, Simo Valakari, som trener.

– Det ser jeg ikke på som noe problem. Er jeg ikke god nok, så vil det vise seg på banen. Jeg er en av spillerne, slik som alle andre. Det blir et spiller-trener-forhold, sier 18-åringen.