På forhånd var det knyttet store forventninger til den norske Europa-kvelden. Både Brann, Tromsø og Molde hadde gode muligheter til å avansere til playoff og dermed være svært nære europaspill.

Tromsø gikk på et surt 0-1-tap hjemme mot skotske Kilmarnock i Nord-Norge.

Det var en svært frustrert Tromsø-kaptein som måtte innse at det ikke ble avansement til playoff denne gangen.

– Det er helt utrolig at den ikke spretter vår vei én gang der inne. I dag tapte vi mot anti-fotball, sier Ruben Yttergård Jenssen til Direktesport.

NRK møter Kilmarnock-spiller Joe Wright, som mener de gjorde mye riktig mot nordlendingene.

– Det er måter man kan vinne en fotballkamp på og vi hadde en kampplan som fungerte. Vi lot dem ha ballen i visse områder, holdt strukturen vår og kunne kontre. Det er ulike måter å vinne en fotballkamp og vi har klart det, sier Wright.

Angrer på utspill

Yttergård Jenssen får imidlertid støtte fra flere i Tromsø-leiren. Når NRK spør Kent-Are Antonsen om han synes de ble møtt av anti-fotball, svarer han følgende:

– Det er ikke langt unna, dessverre. Men det er nå deres stil. Vi får ikke gjort noe med hvordan de velger å spille, sier Antonsen.

Senere i intervju med NRK velger Yttergård Jenssen å moderere seg.

– Anti-fotball blir litt flåsete sagt av meg. Det er et lag som spiller på sine styrker, og gjør det godt nok til å slå oss. Jeg tror ikke vi skal kritisere dem for måten de opptrer på. Det var dumt sagt av meg hvis folk tenker det, sier Tromsø-kapteinen til NRK.

Drømmeminutter sendte Brann til himmels

Brann tok seg videre på dramatisk vis da Felix Horn Myhre og Aune Heggebø sørget for sene scoringer og avansement.

– For noen scener, for noen minutter! utbrøt VG-kommentator Carl-Erik Torp.

Selv om Brann til slutt vant med to mål, var det langt fra en komfortabel kamp for bergenserne. Det stod lenge 1–1 og de slet mot skottene.

– Det var en veldig viktig kamp for oss. For min del handlet det om mer enn fotball. Det var deilig å snakke med ballen i beina og slå dem, da trenger du ikke si mer, sier Brann-keeper Mathias Dyngeland til NRK.

VIDERE: Brann sikret avansement i Serieligaen-kvaliken. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Han forteller at de måtte jobbe med hodet for å ta seg videre i styrtregnet i Bergen.

– Det er en mental kamp. All honnør til alle spillerne. Vi ønsker å gå for 1-0, 2–0 og 3-0, sier keeperen.

Brann-trener Eirik Horneland innrømmer en nervøsitet da det stod 1–1 med få minutter igjen av kampen.

– Du er veldig bekymret på 1-1, det skal jeg ærlig innrømme. Man blir fort frustrerte og negative utpå der. Men så har dette Brann-laget vist at de har en evne til å reise seg i vanskelige stunder. Det har de vist gang på gang, sier Horneland på en pressekonferanse.

Nå venter Astana i Kasakhstan i playoff. De skal først spille hjemme og avslutte borte i Kasakhstan.

– Nå får vi en litt annen inngang der vi helst må ha med noen mål til Kasakhstan. Brann må angripe den kampen brutalt i første oppgjør om vi skal ha noe å gjøre i oppgjøret til slutt, sier Horneland.

– Norsk fotball har tatt steg

Resultatene betyr uansett at det går mot tre norske lag som skal spille playoff i hver sin turnering.

Bodø/Glimt møter Røde Stjerne i mesterligakvalik, Brann møter Astana i Serieligaen-kvalik, mens Molde møter svenske IF Elfsborg.

Blåtrøyene tapte 0–1 borte mot Cercle Brugge torsdag, men hadde en 3-0-seier i bagasjen som gjorde at avansementet var aldri truet.

Det vil si at Molde er minst sikret spill i Serieligaen.

– Du ser norsk fotball har tatt steg, at noen lag har banet vei og at flere melder seg på. Jeg tror flere kjenner at man tar del i det. Det er dessuten viktige rankingpoeng som nå sankes. Mange lag får erfaring som gjør at de er konkurransedyktige i Europa, mener Torp.

MESTERLIGAEN: Bodø/Glimt har ett hinder igjen før de kan nå en etterlengtet mesterligaplass. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– En historisk scoring

Det startet på best mulig vis for Brann da Joachim Soltvedt sendte bergenserne i ledelsen etter en lekker avslutning. Da var det kun spilt fem minutter i Bergen.

Etter pause presset skottene på, og med et drøyt kvarter igjen på klokka skulle Brann få seg en kalddusj. Det var Alex Iacovitti som satte utligningen etter å ha headet inn ballen bak Mathias Dyngeland.

Men til tross for et stort press fra bortelaget, så var det hjemmelaget som kvitterte ut den svært viktige scoringen. Det var Felix Horn Myhre som headet Brann-fansen til himmels.

– Det er en historisk scoring. Det er en scoring som kommer til å bli snakket om lenge, sa Torp om det avgjørende målet.

Kun et par minutter senere var det Brann-gutten Aune Heggebø som plukket opp ballen i St. Mirren-feltet og sendte ballen bak keeper fra skrått hold. Med det kunne rødtrøyene senke skuldrene og juble for avansement.

Tromsø fikk det tøft på hjemmebane da Kilmarnock gikk opp i en tidlig ledelse. Det var Joe Wright som stanget ballen forbi keeper Jakob Haugaard. Dansken var på ballen, men det ble for hardt og dermed gikk ballen i nettet likevel.

De var imidlertid svært nære en utligning med et tverrliggertreff som kunne sørget for full jubel på tribunen.

De klarte imidlertid ikke å få inn den viktige scoringen, og Tromsøs Europa-eventyr er dermed over.