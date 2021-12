Strålende 1. omgang – Mowinckel skal kjempe om seier

Ferrán Torres klar for Barcelona

Den spanske storklubben Barcelona har kjøpt angrepsspiller Ferrán Torres fra Manchester City. Den spanske landslagsspilleren hentes for 55 millioner euro, i en avtale som kan stige med ytterligere 10 millioner euro.

21-åringen har spilt 43 kamper for Manchester City etter overgangen for halvannet år siden. og noterte seg for 16 scoringer og fire assist for Manchester-klubben.