Under Austerrikes Grand Prix braut 16 av dei 20 førarane barneavgrensingane (også kalla «track limits») totalt 43 gonger. Pierre Gasly, Lando Norris, Sebastian Vettel og Guanyu Zhou braut grensene fire gonger kvar og fekk alle fem sekund tidsstraff.

Red Bull-sjef Christian Horner meiner problemet ligg i utforminga til bana fordi ho inviterer førarane til å bruke baneavgrensingane.

Han meiner problemet ikkje er eit forbigåande fenomen, og at det langt frå berre er aktuelt i Austerrike.

– Eg meiner problemet vil bli endå større på Paul Ricard fordi det faktisk er mogleg å tene tid der. Og det er store område med asfalt som inviterer førarane til å køyre utanfor traseen, sa Horner sist veke, ifølgje Motorsport.com.

ASFALT: Bana i Le Castellet er prega av store asfalterte område. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

– Enorme avkøyringsområde

Helgas Frankrike Grand Prix går nemleg av stabelen på Paul Ricard-banen i Le Castellet utanfor Marseille. Banen er flittig brukt som testanlegg for bilar, noko som påverkar både traseen og heile området rundt.

– Det betyr at det er enorme avkøyringsområde. Det er i tillegg flatt, som gjer at det kan freiste å utnytte meir av breidda. Det vil freiste endå meir enn det gjorde i Austerrike, seier Henning Isdal, ekspert i Viaplay, til NRK.

REDD: Viaplay-ekspert Henning Isdal er redd for korleis baneavgrensinga vil påverke løpet i Frankrike. Foto: Rune Bendiksen / Viaplay

Isdal meiner det nesten vart komisk med alle tidsstraffene som følgje av brot på baneavgrensingane i Austerrike for to veker sidan.

– Det skal ikkje vere slik at det påverkar resultata i løpa. Eg er redd for Frankrike.

Eksperten meiner likevel ikkje FIA bør fjerne løpet frå kalenderen.

– I Frankrike har Formel 1 hatt eit nomadetilvære, dei har hatt løp på fleire banar, og Paul Ricard er den bana som har gjort at Frankrikes Grand Prix kan haldast oppe. Det er der dei har ressursar, seier Isdal.

Ønskjer høgare vegskuldra

Isdal meiner det er vanskeleg å svare på kva som kan gjerast for å få bukt med problemet. Han er likevel klar på at det er ein ting som kan ha noko å seie for kor mange brot på baneavgrensingane som oppstår.

– Det kjem an på konstruksjonen til vegskuldra. Nokon er veldig høge og profilerte, og som det lønner seg å ikkje køyre over. Andre stader er dei ganske flate. Då er det er ikkje noko problem å køyre over dei, og du kan oppnå ein gevinst ved å gjere det.

Han seier at dette er noko Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) må ha fokus på framover.

– Dette er noko FIA må ta med kvar enkel bane. Det er banegodkjenning kvart år. Dei siste åra har det kanskje ikkje vore like mykje fokus på dette som på det tryggingsmessige. Men no må dei sjå nærare på dette, meiner eksperten.

FLATE: Vegskuldrene, eller «kerbsene», på Paul Ricard-bana er lågare enn andre stader. Foto: Francois Mori / AP

– Klart definert

Haas-førar Mick Schumacher deler bekymringa for helgas løp. Etter løpet i Austerrike meinte han at arrangøren burde sjå på reglane før løpet i Frankrike, men Formel 1 kjem til å halde seg til dei planlagde grensene, ifølgje Autosport.com.

ØNSKJER ENDRING: Haas-førar Mick Schumacher Foto: JOHANN GRODER / AFP

– Det ser litt rart ut at ein får ei straff på fem sekund for å vere ein centimeter utanfor traseen, og i dei fleste tilfella tener du ikkje noko på rundetidene, noko som er verre, meiner Schumacher.

Isdal forklarer at reglementet har klare og definitive grenseverdiar for kva som er tillèt. Han meiner det vil vere vanskeleg å lage eit regelverk basert på skjønn.

– Det skjer hendingar på bana, til dømes posisjonskampar mellom førarar, der skjønnet til dommarane bestemmer. Men for andre ting er det veldig klart definert, og slik må det nesten vere.