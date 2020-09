Straffedrama felte Island

Da kampuret passere 90 minutter, sto det 0-0 mellom Island og England i Reykjavik. Men akkurat da holdt også Raheem Sterling på å legge ballen til rette på straffemerket.



Island-keeper Hannes Halldorsson gikk tidlig og solgte seg billig, slik at Sterling enkelt kunne trille ballen midt i mål til 1-0.



Bare minuttet senere ble det imidlertid straffe igjen, denne gangen til hjemmelaget. Men Birkir Bjarnason blåste ballen over, og dermed ble det et bittert tap for Erik Hamréns menn.