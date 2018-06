Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Argentinerne hadde kniven på strupen, og det var tydelig i innledningen med tempo og intensitet som ikke var til å kjenne igjen fra de to første kampene. Og mens sjansene uteble kom forløsningen da en viss mann visste frem det så mange har savnet å se fra ham hittil i VM:

GUDDOMMELIG: Lionel Messi scoret VMs mål nummer 100, og gjorde Diego Maradona og Gabriel Batistuta selskap i den eksklusive klubben med mål i tre forskjellige VM for Argentina. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Lionel Messi. Et løp i bakrom, to silkemyke touch, og rett i borte hjørnet. Mottak, medtak og avslutning fra aller øverste hylle. Et øyeblikks magi, når presset var som størst. Og med et var utskjelte og kriserammede Argentina i åttendedelsfinalen.

– Det kan ikke gjøres bedre og derfor er Messi verdens beste og deiligste fotballspiller, utbrøt Jesper Mathiesen fra kommentatorboksen mens Diego Maradona så like tilfreds ut fra tribunen.

– Maradona tror nesten ikke det han ser, og det gjør ikke jeg heller.

Nigeria slapp billig unna da Leon Balogun felte Angel Di Maria på full fart alene mot mål, og dommeren kun viste det gule kortet. På det påfølgende frisparket fra 17–18 meter traff Messi stolpen.

Likevel; 1–0 etter 45 minutter var nok til avansement så lenge Kroatia gjorde jobben mot Island.

Fire minutter ut i 2. omgang var situasjonen endret igjen, da Javier Mascherano ifølge dommeren rev ned Balogun på en corner. Helt feil mente ikke overraskende argentinerne, og svært billig mente norske kommentatorer.

FORTVILTE: Javier Mascherano og Argentina etter straffen til Nigeria. Foto: Gabriel Bouys / AFP

– Det er slike situasjoner man ser innenfor 16-meteren hele tiden, sier Jesper Mathiesen.

Victor Moses var «like kald som et kjøleskap i Alaska» ifølge FIFA, og med 1–1 var afrikanerne plutselig videre. Argentina slet med å riste av seg sjokkåpningen på den 2. omgangen, og de grønne «Superørnene» virket stadig mer komfortable.

Med bare kvarteret igjen hadde Nigeria enn bedre sak da de ropte på straffe igjen, etter en klønete hands av Marcos Rojo, men Argentina slapp med skrekken. Samme mann ble den store helten da han tok turen opp, og sendte Argentina til himmels med en vakker volley, omtrent fra straffemerket.