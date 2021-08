Straffebom sendte Brann ett skritt nærmere nedrykk

Hele Norges fotballøyne har vært festet mot Bergen og Brann de siste ukene etter nachspielskandalen tidligere denne måneden.

Midt i den utenomsportslige krisen, kjemper også Brann en hard kamp om å unngå nedrykk fra Eliteserien, og de trengte tre poeng hjemme mot Haugesund for å knappe innpå lagene foran.

Og da Brann fikk straffespark på stillingen 2–1 til Haugesund så det ut til de skulle få med seg poeng. Robert Taylor klarte imidlertid ikke å overliste Egil Selvik fra ellevemeteren, og bare et par minutter etterpå kontret Alioune Ndour inn 3–1 som også ble sluttresultatet.

AVGJØRELSEN: Her tar Alioune Ndour seg forbi Håkon Oppdal og triller senere inn 3-1-skåringen på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det er tungt, det er det. Jeg føler at vi har vært litt på gang, så det er tungt når det kommer et nytt nederlag. Men nå har vi litt tid til å bygge oss opp før ny kamp, sier Brann-kaptein Petter Strand til NRK etter kampen.

– Vil ikke skylde på det

Eirik Horneland var en skuffet mann etter et nytt tap. Brann-treneren har stått midt i krisen de siste ukene, og har måttet både takle utenomsportslige ting samtidig som han leder laget sitt i kampene.

– Førsteomgangen er fryktelig svak. Både det taktiske, tekniske og energinivået er altfor dårlig, sier Horneland.

Han ville ikke skylde på at nachspielskandalen har tatt for mye fokus den siste tiden.

– Jeg har ikke lyst til å bruke det utenomsportslige som unnskyldning. Vi er der vi er, og vi må jobbe oss videre fra det, sier Horneland.

– Er du sliten nå etter de siste ukene?

– Nei, jeg vil ikke si at jeg er sliten. Jeg er frustrert over at vi har tapt en fotballkamp, men vi kommer oss videre, sier Horneland.

NYTT TAP: Brann-trener Eirik Horneland måtte trøste spillerne etter tapet mot Haugesund. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mange nye spillere

Brann har forsterket spillertroppen før en tøff høstsesong. Inn har blant annet Sivert Heltne Nilsen, Bård Finne, Fredrik Pallesen Knudsen og Runar Hove kommet.

De to sistnevnte dannet et helt nytt stopperpar mot Haugesund, og fikk kjørt seg da kontringssterke Haugesund fikk flere gunstige brudd.

– Det er ikke slik at de spiller seg til så gode sjanser. Det er mer dumme brudd som gjør at de får store rom. Det er sånne småting som vi må ta tak de neste to ukene, sier Runar Hove.

Han forlot et Viking i medgang for et Brann-lag som kanskje går gjennom sin tyngste tid i klubbens historie. Likevel var aldri midtstopperen fra Florø aldri i tvil om at han skulle hjelpe Brann med å holde seg.

– Jeg kom hit fordi jeg har veldig troa på den troppen her. Det er en tropp som bør spille i Eliteserien. Men selvtillit har mye å si, og når du får slag etter slag i trynet så er det hardt altså, sier Hove.

Fryktelig førsteomgang

I førsteomgang hadde Brann regelrett blitt rundspilt av til tider lekne Haugesund-angripere, med Martin Samuelsen, Kristoffer Velde, Sondre Liseth og Niklas Sandberg i spissen.

To marerittminutter sørget for at Brann havnet under 2–0 etter en halvtime. Først var det bergenseren Liseth som var frempå, før Velde straffet rødtrøyene på en kontring.

– Det er ikke godt å si hva som skjer der. Vi slipper dem til for enkelt på de to målene, og det preger kampen videre. Vi sliter litt med å komme i gang igjen etter målet, men så ble det litt bedre igjen etter pause. Men da de får 31 så dør vi litt ut igjen, sier Strand.

Branns førsteomgang fikk blant annet slakt av supporter Gjert Moldestad:

Foto: Skjermdump fra Twitter. 28.08.21, kl. 21.59

Dermed så det tøft ut for Brann inn til pause, men Eirik Horneland sa noen velvalgte ord inne i garderoben, for det var et helt annet hjemmelag som kom ut til andreomgangen.

Likevel holdt det altså ikke helt inn, og Brann er dermed fortsatt sist i Eliteserien med sine ti poeng.

Nå tar Brann et par ukers pause mens landslagsfotballen skal rulle. Når eliteserien sparkes i gang igjen, har Eirik Horneland en enorm jobb å gjøre for å holde Brann i Norges øverste divisjon.