Etter en målløs og småkjedelig 1. omgang fikk Vålerenga straffe etter 48 minutter. Chidera Ejuke satte på tempoet inn i 16-meteren, og da hang ikke Jone Samuelsen med. Han felte Vålerenga-spilleren, og dommer Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket.

Simen Juklerød gikk fram og leverte et ursvakt straffespark. I velkjent keeperhøyde, og ikke veldig godt plassert. Viljar Myhra gikk riktig vei, og holdt kula i fast grep.

– Det var ganske dårlig. Det er ikke noe å legge skjul på. Jeg prøvde å legge den dit keeperen ikke skulle, men han leste meg. Jeg skulle gjerne hatt det målet, sier Juklerød til NRK.

Njie slo tilbake

I vinter meldte Bilal Njie overgang fra Vålerenga til Odd. Unggutten fikk 20 kamper for Vålerengas B-lag i fjor, men fikk kun ett innhopp for Vålerengas A-lag. I sin første kamp for klubben måtte det skje ...

Et hjørnespark ble headet tilbake i feltet av Torgeir Børven. Ballen landet hos Njie, som jublet hemningsløst for sin første scoring i Odd-drakten.

– Dette skjer så ofte i fotballen. Vålerenga ville ikke ham, så at han skulle score sto skrevet i stjernene, kommenterte Kjetil Rekdal mens Dag-Eilev Fagermo smilte bredt på Odd-benken.

– Det er godt å score, men det gir ikke den samme følelsen når vi ikke vinner, sier Bilal Njie til NRK.

JUBEL: Bilal Njie feirer 1-0-scoringen mot Vålerenga. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Juklerøds revansj

Men Fagermo-smilet stivnet fort, og endte i stedet opp på Ronny Deilas ansikt et par meter lenger borte. To minutter senere, like før kampuret bikket en times spill, lå ballen i mål bak Viljar Myhra.

Simen Juklerød svingte ballen inn fra høyre, og traff pannebrasken på Jonatan Tollås Nation. Han satte ballen sikkert i hjørnet, og sørget for 1–1.

Fem minutter senere var Juklerød igjen servitør. Han ble spilt fri i bakrom, og la ballen inn i feltet til Sam Johnson. Reprisene viste at Juklerød muligens var i offside, men Moen godkjente målet.

– Det er trist at kampen avgjøres av et offside-mål. Det er en såpass stor feil som ikke kan skje på dette nivået, sier Fagermo til Eurosport.

Fagermos menn står med to tap, mens Ronny Deila kan smile for to seirer på to kamper. Det er uvant kost for Vålerenga så tidllig i sesongen; Oslo-klubben har ikke startet så bra siden 2011.

– Nå har vi seks poeng som ingen kan ta fra oss. Det gir viktig selvtillit i gruppa, sier Deila til NRK.