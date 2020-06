Straffe redda poeng for United

Stadfesta: Nora Mørk reiser heim

Handballstjerna Nora Mørk forlèt den rumenske klubben sin CSM Bucuresti og reiser heim til Noreg. Det blir stadfesta fredag av klubben.



Det var TV 2 som omtalte saka først i Noreg.



Mørk oppgjev alvorlege helseproblem i famlien som åprsak til at ho vender heim.



Ifølgje TV 2 ligg Vipers Kristiansand best an til å sikre seg underskrifta hennar.