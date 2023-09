Støtter kjærasten i betent konflikt: – Ein kaotisk situasjon

– Det er jo ein kaotisk situasjon for dei spanske spelarane. Alle saman har eigentleg vorte sett i ein vanskeleg situasjon.

Det seier Ingrid Syrstad Engen til NRK. For sidan spanjolane tok VM-gull i sommar har det vore kaos rundt både laget og det spanske forbundet.

Bråket vart for alvor utløyst då dåverande fotballpresident Luis Rubiales kyssa Jennifer Hermoso på munnen under VMs medaljeseremoni.

I etterkant av skandalen har heile vinnarlaget sagt at dei vil boikotte Spanias neste landskampar under den noverande leiinga.

Ingrid Syrstad Engen og Noreg møter Austerrike i nasjonsligaen kl. 19.00

– Korleis har det vore for deg å følgje denne konflikten?

– Ja, ein føler med dei. Ein ser jo kor tøft det er å stå i ein sånn situasjon. Det viktigaste er å gi dei all støtta dei treng og det har eigentleg heile verda gjort.

– Det har vore veldig gledeleg å sjå kor mange som engasjerer seg, som det også bør vere i ei sånn sak, sjølvsagt. Eg trur dei treng all støtte dei kan få, seier Syrstad Engen, som både er kjærast og lagvenninne med Spania-spelar Mapi Leon.

HAR SNUDD: På ei ekstraordinær generalforsamling 25. august gjentok Rubiales at han ikkje kom til å trekkje seg. Det har han no gjort. Foto: RFEF / AP

Takka nei til nasjonsligakampar

Leon var likevel ikkje i årets VM-tropp på grunn av misnøye med det spanske forbundet.

Ho er heller ikkje med under dei kommande nasjonsligakampane mot Sverige og Sveits, som ein av to spelarar har ho valt å ikkje vere ein del av troppen.

– Dette er ein prosess og endringar skjer. Vi er glade for at det er gode intensjonar, men vi treng tid. Vi støttar kollegaene våre, slik vi har gjort fram til no på avstand, sa Mapi León ifølgje den spanske storavisa Marca.

VALDE Å STÅ OVER: Mapi Leon og Patri Guijarro snakkar med pressa om valde om å stå over nasjonsliga-spel. Foto: AFP

Syrstad Engen, som opplever konflikten på nært hald gjennom kjærasten, prøver å stille opp på best mogleg måte.

– Det er klart ein lever tett på det. Sånn er det liksom. Ein opplever det og prøver å støtte oppunder så godt som mogleg.

– Det er normalt at ein støttar den ein er med og lagvenninnene sine, seier ho.

Har lova endringar

Tre veker etter skandalekysset trekte Rubiales seg som fotballpresident. På bakgrunn av at Hermoso har sagt at det omstridde kysset med Rubiales ikkje var frivillig, har den spanske påtalemakta også opna sak om mogleg seksuelt overgrep.

HAR MELDT: Den spanske landslagsspelaren Jennifer Hermoso. Foto: John Cowpland / AP

Fotballforbundet, som på si side har fått mykje kritikk for handteringa si av saka, har lova endringar og onsdag fekk generalsekretæren sparken.

– No ser det ut til at dei har komme til ein type av semje, men ting har vorte gjort på feil måte. Eg håpar berre at no går det oppover, seier Syrstad Engen vidare.

– Kva meiner du bør skje i den grad du kan, eller vil seie noko, om det i den betente konflikten?

– Nei, dei må høyre på spelarane sine. Det er vel det handlar om.

– Det er jo ein stor konflikt med veldig mange ulike hendingar. Her har dei kjempa for endringar i heile systemet. Også har du situasjonar som har skjedd som er heilt uakseptabelt, så her er det fleire ting som ikkje skal skje.

– Systematisk diskriminert i fleire tiår

Noreg og Syrstad Engen møter Austerrike Nations League fredag kl. 19 på Ullevaal.

Spania på si side møter Sverige. På pressekonferansen dagen før kampen gjorde Alexia Putellas lite for å dempe den skarpe tonen.

– Kvinnelandslaget har vorte systematisk diskriminert i fleire tiår, sa ho.

STJERNE: Alexia Putellas. Foto: AFP

Putellas har vunne Gullballen to gonger og er blant dei beste spelarane i verda. Ho får støtte av lagvenninne Irene Paredes.

– Det einaste vi ønskjer, er å spele fotball med verdigheit og respekt. Det har ikkje vore mogleg inntil no.