Stortalentet blir rosa for ekstremt val – går motsett veg av konkurrenten

– Det høyrest kanskje litt kraftig ut, men eg er såpass kynisk at eg tenkjer at eg vil gjere det bra i EM. Eg er framleis 20 år og har endå eit juniormeisterskap igjen neste år. Det å ta det litt gradvis og ikkje stresse seniormeisterskapane, er bra for meg, seier Rooth til NRK.

Då NRK møter klubbkameratane og konkurrentane Markus Rooth og Sander Aae Skotheim (19) på eit solfylt Bislett stadion, har kroppen byrja å kvikne til etter nokre rolege dagar etter heimkomsten frå italienske Grosetto.

Multistars-stemnet vart ein braksuksess for Tjalve-gutane, som begge gjekk høgare enn den norske rekorden til Martin Roe på 8228 poeng. Men ti konkurransar på to dagar kjennest på kroppen. Derfor er høgdepunktet i sommar i Eugene i USA berre aktuelt for éin av dei.

– Eg ser på det å gjere eit bra EM som viktigare enn å stresse og dra til USA, som potensielt kan øydeleggje for EM, seier Rooth, som har teke valet saman med trenarpappa Espen Rooth.

8307 poeng – øving for øving: Ekspandér faktaboks Markus Rooths tikamp i Grosetto: 100 meter: 10,90 sekund – 883 poeng

sekund – 883 poeng Lengde: 7,70 meter – 985

meter – 985 Kulestøyt: 14,25 meter – 744

meter – 744 Høgde: 1,95 meter – 758

meter – 758 400 meter: 49,52 sekund – 837

sekund – 837 110 meter hekk: 14,46 sekund – 916

sekund – 916 Diskos: 45,80 meter – 783

meter – 783 Stavsprang: 5,05 meter – 926

meter – 926 Spydkast: 60,85 meter – 751

meter – 751 1500 meter: 4.33,07 minuttar – 725

Skotheim sette norsk rekord med 8298 poeng då han sprang i mål på den avsluttande 1500-meteren. Den beheldt han i 3,97 sekund. Rooth enda på 8307, berre 43 poeng bak VM-kravet. Han gjer ingen fleire forsøk på å komme seg til verdsmeisterskapen, sjølv om han ville hatt gode sjansar til å kvalifisere seg via ranking. Neste konkurranse blir EM om tre månader.

SLITEN OG FORNØGD: Sander Skotheim (f.v.) og Markus Rooth etter å ha teke EM-kravet i Italia.

No ventar fire–fem veker med grunntrening og ti veker med konkurranseførebuande opplading. EM har heile tida vore målet for sesongen, og Rooth ser ingen grunn til å gjere nokre endringar på planane fordi det har gått betre enn venta.

For ein utøvar som synest det aller kjekkaste er å kjempe om medaljane, veit han at årets meisterskap byr på ei gyllen moglegheit. For vanlegvis blir ikkje arrangert VM og EM same år.

Mogleg mannefall

Berre 22 dagar skil tikampen i meisterskapane. Det kan føre til at fleire av topputøvarane nedprioriterer EM. Berre tre europearar leverte ein høgare poengsum enn 8307 i Tokyo-OL i fjor. Mayer og russiske Ilja Sjkurenjov er blant dei. Sistnemnde får uansett ikkje delta på grunn av krigen i Ukraina.

VETERAN: Kevin Mayer har sølv frå OL i Tokyo og Rio de Janeiro, og dessutan EM i 2014. Han vart verdsmeister i London i 2017. Franskmannen sette verdsrekord med 9126 poeng i 2018, men fullførte ikkje ein einaste tikamp i 2019 etter at han måtte trekkje seg under VM i Doha. Foto: Matthias Schrader / AP

Rooths poengsum frå Multistars-stemnet i Grosetto ville for ordens skyld halde til bronse i EM i 2018 og gull i 2016.

Skotheim på si side vil gå for VM-kravet under NM på Hamar 21. og 22. mai. Dersom han lykkast, satsar han mot begge meisterskapane.

– Eg synest det er litt kult at han tør å vere så offensiv med tanke på EM, men eg hadde ikkje klart å takke nei til VM. Han skal ha creds for det, seier Sander Aae Skotheim til NRK.

Han vel dermed å gå motsett veg av klubbkameraten.

– Eg har lyst å gjere eit forsøk på å komme til VM, anten ved å klare kravet eller å ta meg inn på ranking, seier Skotheim til NRK.

– Må gi det eit forsøk

Viss han ikkje klarer VM-kravet på 8350 poeng, vil han framleis ha gode moglegheiter om han leverer endå ein god mangekamp og legg seg høgt på verdsrankinga. 19-åringen reknar sjansane som brukbare for at han gjennomfører juli i USA.

– Eg tenkjer sjølv at VM hadde vore sinnssjukt kult og det har alltid vore ein draum. Eg tenkjer at eg må gi det eit forsøk, seier Skotheim.

19-åringen ligg dermed an til å kunne gå fire mangekampar i 2022: Multitars, NM, VM og EM. Andreas Thorkildsen omtaler det som ekstremt. Dei fleste går to til tre.

MEDIETRENING: Spydtrener Andreas Thorkildsen (midten) viser Sander Aae Skotheim (t.v.) og Markus Rooth hvordan man stiller opp når det skal tas pressebilder. Foto: Hanne Skjelum / NRK

Friidrettsveteranen meiner det ikkje er så farleg korleis dei prioriterer i 2022, så lenge vala er gjennomtenkte. Han har følgt dei sidan dei starta på Wang vidaregåande som 16-åringar og meiner det ligg til rette for at det kan bli mange meisterskapar på talenta. Korttidsperspektivet kallar han relativt uinteressant.

– Dei får gjere sine val. Det er ikkje store forskjellen, så lenge ingen av vala blir dumme. Det handlar først om at når ein går for ein av dei, så må ein ikkje prøve og gjere alt, seier Thorkildsen.

Skrur ned forventningane

– Sannsynet er stor for at verken Sander eller Markus vil ha sitt beste år i år. Dei er verken medaljekandidatar i VM eller EM i år, men eg ser for meg at dei blir det, seier Thorkildsen.

OL-gullvinnaren frå Aten i 2004 og Beijing i 2008 skal bidra til at dei hevar nivået på spydkastarane, der begge ligg rundt 62 meter. Han vil ha dei opp mellom 65 og 70 på sikt – eit lite symjebasseng frå sin eigen personlege rekord på 91,59 meter.

– Dei er nokre prosent unna der dei skal vere, smiler Thorkildsen, som framleis trur han ville vore i stand til å slå dei i favorittøvinga – men ikkje utan ein stor dose smertestillande i bakkant.

PS! Ti norske utøvarar har klart VM-krava i friidrett: Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500, 5000 og 10.000 meter), Amalie Iuel (400 mhk), Line Kloster (400 mhk), Jakob Ingebrigtsen (1500 og 5000 meter), Filip Ingebrigtsen (1500 meter), Sondre Nordstad Moen (maraton), Karsten Warholm (400 mhk), Pål Haugen Lillefosse (stav), Sondre Guttormsen (stav) og Eivind Henriksen (sleggje).