Stortalentet nær nok en rekord da bronsen ble sikret i U23-EM: – Jonathan er bra på alt

Jonathan Quarcoo (20) var fire hundredeler unna å slå sin ferske personlige rekord, da han løp inn til en formidabel bronsemedalje på 100-meteren i U23-EM i polske Bydgoszcz, fredag.

Quarcoo hadde den tredje dårligste rekordtiden da sprinterne stilte til start i finalen, men klinte til og ble altså nummer tre. Britiske Ojie Edoburun vant, mens slovakiske Ján Volko tok sølvet.

HAR TROA PÅ QUARCOO: Vebjørn Rodal tror 20 år gamle Quarcoo kan nå langt. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Nordmannen gikk hardt ut fra start, og de første 30 meterne så det svært lovende ut. Dessverre var Edoburun og Volko raskere utover i løpet, og Quarcoo ble tatt igjen.

– Det gikk bra i starten, jeg følte jeg var litt i teten. Så kom briten og slovaken, men jeg kjørte mitt løp hele veien og det holdt til bronse. Jeg er jævlig fornøyd, sier Quarcoo til NRK etter målgang.

I går kveld tok Quarcoo sin egen personlige rekord på 100 meter, da han løp inn til 10,26 i semifinalen.

– Gjør ting rett

Friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener Quarcoo har hatt en jevn utvikling, og er spent på fremtiden til 20-åringen.

– Det går noen grenser for de aller fleste, men Jonathan er såpass ung og jeg liker at han har hatt en jevn utvikling. Det tyder på at han gjør ting rett og tar ting i riktig rekkefølge. Han er flink, talentfull og har et bra apparat rundt seg, sier Rodal til NRK.

Den tidligere mellomdistanseløperen sier at det er kort vei opp til seniornivå for Orion-løperen, når han nå er på 10,20-nivået.

– Det skyldes at nivået på internasjonal sprint er litt sunnere, hvis vi kan si det. Det er mindre doping også i de kraftkrevende øvelsene i friidretten, og løper du ti blank eller 10,05, så er du en topp internasjonal sprinter som kan konkurrere i for eksempel Diamond League.

– Jevnt bra på alt

Etter den siste tids resultater, mener Rodal at det ikke skal så mye til før han kan nå finaler i både EM, VM og OL.

– I EM er han jo snart på det nivået. Men jeg tror ikke han skal lage seg noen begrensninger med tanke på det å bli en sprinter på finalenivå både i VM og OL også. Det har Jonathan potensial til hvis han fortsetter den fine utviklingen. Det skal ikke så mye til i resultatforbedring, selv om det er mye og hardt arbeid som må legges ned.

Rodal påpeker at han ikke er noen ekspert på sprinttrening, men at det nå må bygges komplette ferdigheter.

– Det handler om de tre hoveddelene i en god sprint: startfasen, om akselerasjon og toppfart. Alt må fungere godt samme dag. Jonathan er jevnt bra på alt, det handler om å fortsette utviklingen på det han allerede er god på.

Quarcoo løper også 200 meter flatt i mesterskapet, som han allerede halv åtte i kveld skal løpe forsøk i.