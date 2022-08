– Så vondt tror jeg ikke jeg har hatt det i hele mitt liv. Det føles som noen har dødd, men det har jo ikke skjedd. Jeg er helt knust. Det er det verste som kan skje. Jeg pleier alltid å starte raskt og jeg var usikker på om det var meg. Men det er jo alltid meg, sier Andrea Rooth til NRK.

Det 20 år gamle stortalentet tørker tårene som triller over kinnene etter skuffelsen i München. Hun øynet muligheten for å ta seg videre til en nær sensasjonell semifinale etter de to første heatene som ikke var forrykende. Men så ble det trøbbel.

– Jeg vet selv ... Jeg vet ikke om jeg reagerer for fort eller tjvustarter. Noen ganger føler jeg at jeg ikke tjuvstarter, men så gjør jeg det likevel. Det er et annet reglement og man følger en maskin.

PROTESTERTE: Andrea Rooth ba dommeren om en ny sjanse. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Post: – Det er brutalt

Hun gikk ut av blokken før startpistolen gikk av – og ble diskvalifisert på stedet.

– Det er brutalt for en så ung utøver. Karrierens største løp, sa NRK-kommentator Jann Post på direkten.

Men 20-åringen pekte mot øret og mente hun ble forstyrret, og ba om å få muligheten til å løpe likevel. Hun fikk – slik Amalie Iuel gjorde i Tokyo-OL – en ny sjanse og utsatt en potensiell diskvalifikasjon.

– Jeg følte jeg var tøff som la inn protest. Det er en mulighet jeg bare får en gang, så jeg måtte bare den, sier Rooth, som mente det ødela løpet hennes.

– Jeg gir meg ikke på dette her, og fikk lov til å løpe. Jeg gikk ned i blokken igjen og mistet fokuset helt.

Diskvalifikasjonen kom etter løpet.

– Ingen hyggelige bilder

Hun hang bra med de andre løperne i starten, men fikk det tøft over de siste hekkene og gikk over målstreken nest sist i det tredje av tre forsøksheat. Da hun beveget seg oppover mot pressesonen, kom tårene:

– Nå kommer følelsene og det er ingen hyggelige bilder vi er vitne til nå, kommenterte NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov.

TØRKET TÅRER: Andrea Rooth slet med å holde følelsene tilbake etter løpet. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er så mye lyd her inne. Det er første gang jeg har løpt på et så stort stevne, så det blir liksom aldri helt stille, forklarer Rooth, og sier hun ble forvirret at all støyen fra stadion.

Rooth har en personlig rekord på 13,11 og sesongbeste på 13,18 sekunder. Siste plass i semifinalen gikk på tiden 13,37.

– Jeg føler meg i superform og har gjort det kjempebra på trening. Alt tydet på at jeg skulle løpe 12. Jeg følte meg i perse-form. Det var noe herk.