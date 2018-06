Stortalentet gikk under radaren til golfekspert: – Så ikke den komme

Mandag kveld kom sjokkbeskjeden: For første gang i historien er en norsk herrespiller klar for majorturneringen US Open.

– Jeg visste ikke at han skulle spille kvalifisering engang! Jeg fikk faktisk melding fra broren til Suzann Pettersen som fortalte det. Da ble jeg litt satt ut, forteller Per Haugsrud.

OVERRASKET: Golfkommentator og -ekspert, Per Haugsrud, skjønte ingenting da han fikk nyheten om at Kristoffer Reitan er kvalifisert til US Open. Foto: Andy Wong / AP

Han er tidligere profesjonell golfspiller og følger internasjonal golf tett som Eurosports ekspertkommentator. Likevel ble han mildt sagt overrasket da den 20 år gamle Reitan-arvingen kvalifiserte seg til sin første majorturnering.

– Altså hallo – jeg visste han var veldig god, men dette er kjempestort!, forteller han og får støtte fra toppidrettssjefen i Golfforbundet.

– Dette var absolutt ikke forventet! Jeg visste han hadde kapasiteten, men vi kunne ikke forvente at han skulle kvalifisere seg til US Open i år nei, sier Øyvind Rojahn.

Ikke Norges beste

Reitan har lenge vist god utvikling og prestert solid de siste månedene. Likevel er det kanskje overraskende at nettopp han blir den første nordmannen i US Open.

STORFORNØYD: Toppidrettssjefen i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn, kan fortelle om en svært lovende, norsk golfgenerasjon. Foto: Norges Golfforbund

– Han har vist en jevn og fin utvikling i mange år og gjort det kjempebra nå i det siste. Men han er ikke rangert som den beste nordmannen på verdensrankingen for amatører per dags dato, forteller Rojahn.

Reitan er nummer 32 på verdensrankingen for amatører, mens landsmannen Viktor Hovland er helt oppe på 7. plass.

– Viktor har spilt utrolig bra på college i vinter, så dette er veldig lovende, sier Rojahn.

– Ekstreme baner

20-åringen har allerede ankommet Østerrike for en ny turnering, og rakk ikke å feire etter gårsdagens triumf.

– Feiringen får vi ta om noen uker, sier Reitan til NRK.

Han skal delta i sin første europatour-turnering denne uken før turen går videre til prestisjetunge US Open uken etter. Der venter en helt enorm utfordring og verdens aller beste golfspillere.

– De banene han møter i US Open er ganske ekstreme. Men så har han jo trent mest i Syd-Spania, og der har de Europas beste og kanskje vanskeligste golfbane, så han er forberedt, tror Haugsrud.

– Han kommer ikke til å møte opp bare for å delta. Han mener alvor når han er på startstreken, sier golfkommentatoren.