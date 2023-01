Stortalent VM-vraket etter seier i verdenscupen

Norges Skiforbund har tatt ut 25 langrennsløpere til VM i Planica. Tolv kvinner og 13 menn reiser til Slovenia til et VM som arrangeres fra 22. februar til 5. mars.

Iver Tildheim Andersen er blant dem som ikke får være med. Stortalentet vant 10-kilometeren i verdenscupen på Lillehammer i desember.

– I hovedsak er det ikke han som er veid for lett, det er heller de andre som har fryktelig gode merittlister. Vi har landet på å gå for et lag vi mener er mest kvalifisert for 15 kilometeren, også nådde ikke han helt opp der, det er årssaken, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Tildheim Andersen har foreløpig ikke svart NRK tirsdag.

Her er hele troppen:

Kvinner: Helene Marie Fossesholm (Eiker SK), Ragnhild Haga (Åsen IL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL), Kristine Stavås Skistad (Konnerud IL), Astrid Øyre Slind (Oppdal IL), Ane Appelkvist Stenseth (Grong IL), Anna Svendsen (Trømso SK), Silje Theodorsen (Team Elon Nord-Norge), Heidi Weng (IL BUL), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Lotta Udnes Weng (Nes Ski) og Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik SK).

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker SK), Pål Golberg (Gol IL), Hans Christer Holund (Lyn Ski), Emil Iversen (IL Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Even Northug (Strindheim IL), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer SK), Sjur Røthe (Voss IL), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer SK), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF) og Sivert Wiig (Team ELON Vest).

– At Norge kommer til å reise hjem med 17-18 medaljer skal du ikke se bort ifra, spesielt når russerne ikke er med, sier NRKs langrennsekspert Therese Johaug.

Siste test før VM er verdenscupen i italienske Toblach kommende helg.