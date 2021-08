Stort press på Solskjær: Ein ting skil han frå forgjengarane

Ole Gunnar Solskjær har framleis ikkje vunne eitt einaste trofé, trass i å ha brukt store summar på stjernespelarar som Bruno Fernandes, Harry Maguire, Donny van der Beek og Aaron Wan-Bissaka. Klubben har slite veldig i meisterligaen, der dei aldri har komme lenger enn kvartfinalen under leiinga til nordmannen.

Under Solskjær har klubben nådd éin finale, og det var Europaligaen våren 2021. Det enda i eit overraskande tap mot Villarreal, der deira eiga målvakt bomma på det ellevte straffesparket i straffekonken.

No er han under press, og mange forventar eit trofé når vi snakkar om kanskje den største fotballklubben i verda.

Meir om presset, men først litt tal.

Solskjær slått av Mourinho

Då trenarlegenda Sir Alex Ferguson gav seg i 2013, etterlét han seg ein haug med trofé og det mange rekna som det beste klubblaget i verda. Fire menn har prøvd å leve opp til dei enorme forventningane, men ingen har lykkast heilt.

Førstemann til å prøve å fylle Fergusons sko vart skotske David Moyes. Han vart i klubben frå sommaren 2013 til april 2014. Han fekk sparken etter svake resultat og klubben låg på 7.-plass på tabellen.

Slik gjekk det for David Moyes:

Talet på kampar: 51

Poengsnitt per kamp: 1,68

Sigersprosent: 52,94

Trofé (er): 1 (Community Shield)

Beste tabellplassering: 7.-plass KORT TID: David Moyes fekk sparken før den første sesongen hans i klubben var ferdigspelt. Foto: Paul Ellis / AFP

Då Moyes ikkje lykkast, måtte det ein meir merittert trenar inn i laget. Valet fall til slutt på nederlandske Louis van Gaal, som nyleg hadde imponert med Nederland i fotball-VM.

Det vart to sesongar i United for nederlendaren, men heller ikkje han klarte å vinne dei store trofea. Han fekk sparken mai 2016.

Slik gjekk det for Louis van Gaal:

Talet på kampar: 103

Poengsnitt per kamp: 1,79

Sigersprosent: 52,43

Trofé: 1 (FA cupen)

Beste tabellplassering: 4.-plass SIKRA CUPSIGER: Louis van Gaal leidde Manchester United til FA-cupgull. Foto: John Sibley / Reuters

Også van Gaal måtte gi tapt for dei enorme forventningane på Old Trafford. Inn kom «trofégarantist» José Mourinho. Med fleire meisterliga- og ligatitlar i bagasjen var det mange som hadde håp til portugisaren.

Slik gjekk det for José Mourinho:

Talet på kampar: 144

Poengsnitt per kamp: 1,89

Sigersprosent: 58,33

Trofé: 3 (1 Europaligaen, 1 ligacup, 1 Community Shield)

Beste tabellplassering: 2.-plass KONTROVERSIELL: José Mourinho skaffa trofé, men han fekk likevel sparken i desember 2018. Foto: Stefano Rellandini / Reuters

I desember 2018 fekk altså Solskjær sjansen. Først på mellombels basis, og frå våren 2019 på permanent basis.

Han har sett saman ei spelargruppe med fleire unge spelarar, krydra med erfarne spelarar som Paul Pogba, Edinson Cavani og David de Gea.

Slik har det gått for Ole Gunnar Solskjær:

Talet på kampar: 151

Poengsnitt per kamp: 1,86

Sigersprosent: 55,63

Trofé: 0

Beste tabellplassering: 2.-plass

Men det er éin ting som skil Solskjær frå forgjengarane hans.

– Eksternt er Solskjær ei legende i United – det var ikkje Mourinho. Internt sett, så verkar det som Solskjær verkeleg bryr seg om klubben. Han er som Ferguson. Han bryr seg om vaskedama, dei som jobbar i kantina, ungdomslaga ... Han gjer ikkje noko av å stoppe for å prate med ein 17-åring, seier Dag Langerød, redaktør i united.no.

POPULÆR: Alt tyder på at Ole Gunnar Solskjær er ein veldig populær mann internt i klubben. Foto: Laurence Griffiths / AP

Tittel-press

No ventar ein sesong der det er eit minstekrav å nå topp fire i ligaen. I tillegg er fansen svolten på trofé.

– Dei må gå inn i kampane og vite at dei kan vinne mot alle. Det er eit krav, seier Langerød.

– Han har vore der i nokre år, og det er på tide å levere. Han har investert i store signeringar, og no har han eit lag som bør kjempe om tittelen. Han har press på seg til å vinne eit trofé no, meiner NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

STJERNESPEKKA: Sir Alex Ferguson leidde Manchester United til 13 Premier League-titlar. Foto: Jon Super / AP

Denne sesongen blir veldig spennande for Ole Gunnar Solskjær. Fleire stjernesigneringar, men mangel på trofé, gjer at denne sesongen kan bli heilt avgjerande for nordmannen.

Men Langerød trur det blir for tidleg å snakke om Premier League-gull. Det handlar mykje om svært tøffe konkurrentar i toppen.

– Eg trur eigentleg ikkje at sjansane er så store. Nysigneringane må fungere frå start, og United må ta 15 til 20 poeng ekstra, samanlikna med førre sesong. Viss det skal skje, må ikkje City ta fleire poeng, Liverpool må ikkje komme tilbake i form og Chelsea må bli som Chelsea var, med ein svak andre sesong, meiner han.

Sjølv om han førebels ikkje har det forløysande trofeet på plass, så trur Torp at det er andre ting som er viktigare når Solskjær blir vurdert i jobben sin.

– Å måle prestasjonar ut frå titlar, blir for enkelt. Ja, det er eit press om at han må ta titlar, men eg ville ikkje avskilta han om han ikkje klarer det, seier NRKs fotballekspert.

Brukar store summar på spelarkjøp

Likevel har klubben brukt enormt mykje pengar på overgangsmarknaden dei siste åra for å kome tilbake på topp. Spelarar som Paul Pogba, Romelu Lukaku, Angel Di Maria og Memphis Depay har kome til klubben med varierande hell.

Sidan 2010 har klubben brukt rundt 1,25 milliardar pund på spelarkjøp, ifølgje Transfermarkt. Berre Manchester City og Chelsea har brukt meir. Dei har brukt høvesvis 1,54 og 1,35 milliardar.

United har òg vore svak på spelarsal. I same periode har dei henta inn 350 millionar pund på overgangar, noko som bleiknar i forhold til Chelseas 850 millionar og Liverpools 639 millionar pund.

Klubben har òg ei gjeld som skal liggje på rundt 443,5 millionar pund, men likevel har Solskjær fått sjanse til å hente fleire stjernespelarar.

United-managernes spillerkjøp Ekspandér faktaboks David Moyes: Juan Mata (£37.9 millioner)

Marouane Fellaini (£27.4 millioner) Totalt: £66 millioner Louis van Gaal: Angel Di Maria (£67.5 millioner)

Luke Shaw (£33.75 millioner)

Ander Herrera (£32.4 millioner)

Marcos Rojo (£18 millioner)

Daley Blind (£15.75 millioner)

Falcao (£6.84 millioner)

Anthony Martial (£54 millioner)

Morgan Schneiderlin (£31.5 millioner)

Memphis Depay (£30.6 millioner)

Matteo Darmian (£16.2 millioner)

Bastian Schweinsteiger (£8.1 millioner) Totalt: £315 millioner José Mourinho: Paul Pogba (£89.5 millioner)

Henrikh Mkhitaryan (£37.8 millioner)

Eric Bailly (£34.2 millioner)

Zlatan Ibrahimovic (Gratis)

Romelu Lukaku (£76.23 millioner)

Nemanja Matic (£40.23 millioner)

Victor Lindelof (£31.5 millioner)

Alexis Sanchez (£30.6 millioner)

Fred (£53.1 millioner)

Diogo Dalot (£19.8 millioner)

Lee Grant (£1.53 millioner) Totalt: £414 millioner Ole Gunnar Solskjær: Daniel James (£15.2 millioner)

Harry Maguire (£74 millioner)

Bruno Fernandes (£53.8 millioner)

Aaron Wan Bissaka (£46.9 millioner)

Donny van de Beek (£33.3 millioner)

Amad Diallo (£18.2 millioner)

Alex Telles (£12.8 millioner)

Jadon Sancho (£72.5 millioner)

Raphaël Varane (£34 millioner) Totalt: £361 millioner

Langerød meiner at Solskjær har gjort mykje riktig, også på overgangsmarknaden.

– Dei har tetta eit stort hol med signeringa av Jadon Sancho på høgrevingen, sjølv om han kjem til å spele i fleire posisjonar, seier Langerød og held fram:

– Varane er ei kolossal forsterkning, basert på det eg har sett av han. Eg trur aldri eg såg at han tapte ein løpsduell, og det trur eg betyr at dei kan stå høgare i banen enn dei kunne med Victor Lindelöf.

Uvissa som koronapandemien medførte, skapte heilt nye mekanismar på overgangsmarknaden, der bytehandlar vart nytta i større grad enn før, og dei fleste storklubbane viste påtvinga måtehald.

Men det neste året ser det lysare ut for United.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap er igjen kvalifisert for meisterligaen, fansen vil få sleppe inn igjen på Old Trafford, og dei kommersielle inntektene held seg relativt stabilt høge.

No manglar det berre litt sølvtøy på Old Trafford.