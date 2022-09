Størst i sin tid

Tom Arne Lund heter han – og blir den dag i dag fortsatt bare kalt Tommy på Romerike, der han bor – og alltid har bodd. Det siste er et ikke uvesentlig poeng her.

Om få dager fyller han 72 år. De fleste av dem har han holdt seg unna offentligheten. Likevel mener mange at han er tidenes norske fotballspiller. Den kombinasjonen ville aldri vært mulig i dag.

Erling Braut Haaland er rundt regnet 50 år yngre enn Tom Lund.

21 år gammel er han for lengst et fenomen. På fotballbanen, men også i mediene. Vel har Haaland fortsatt under 5 prosent av følgerne til Cristiano Ronaldo på Instagram.

Men de kurvene kommer til å krysse hverandre fortere enn noen aner. For ingen spillere i hele verden tiltrekker seg mer oppmerksomhet per 1. september 2022 enn en rogalending som jobber i Manchester. Noe slikt har aldri skjedd tidligere.

Briljant på banen, sky utenfor

I 2022 er ingen fotballspillere stjerner kun på banen. Erling Braut Haaland er ikke et fenomen uten at det også synes i hans sosiale medier-kontoer.

Noe slikt var aldri aktuelt for Tom Lund. Eller er.

Uten å ha sjekket vil jeg være overrasket hvis Tom Lund i det hele tatt har en Facebook-profil. For Lillestrøms store helt, som for lengst er foreviget på statue utenfor Åråsen, er like offentlig sky som han var briljant i sin aktive karriere.

LUND: Hjemmekjært fotballgeni som takket nei til å overta etter Johan Cruijff i verdens beste fotballklubb Foto: SCANPIX / NTB

Kun ved meget sjeldne mellomrom lar han seg intervjue av lokalavisa eller klubbens egne mediekanaler. I stedet har han brukt tiden på å selge sportsklær eller å trene frem dyktige travhester.

Jeg våger likevel påstanden at ingen av de mange hestene han har vært oppdretter for har hatt Tommys steg. Da ville de vunnet de storløp som er å vinne.

For der Erling Braut Haaland beveger seg med en brutal eksplosivitet, minnet Tom Lund mer om en selskapsdanser i sine driv fremover. Tom Lund hadde en kraftfull eleganse som han kombinerte med sublim timing og ballkontroll. En timing og fart i driblingene Norge aldri har sett maken til.

Et talent nasjonen aldri så maken til i det 20. århundre, uansett hva man sier i Bodø, Bergen eller Trondheim.

Ville ikke overta etter Cruijff

Men Tom Lund hadde en egenskap som for alltid vil gjøre ham til en blanding av en myte og en fortelling om uforløst potensial. Han hadde flyskrekk. Det kan gjøre deg til dronning, men det gjør deg ikke til en verdensstjerne i fotball.

Tom Lund var spilleren som var pekt ut til å ta over for superstjernen Johan Cruijff i Ajax, som på den tiden var verdens beste lag, da Cruijff gikk til Barcelona. Men Tommy fra Lillestrøm sa nei og valgte i stedet å gjøre moderklubben til Norges beste, noe som aldri ville skjedd uten hans enorme tilstedeværelse.

Tom Lund var den geniale hjernen bak det som fortsatt er en av Norges mest legendariske kamper, nemlig seieren over England på Ullevaal i 1981.

Men Tommy ville aldri til England. Eller Nederland. Og kjørte bil hele veien da han spilte bortelandskamper eller europacup med sitt elskede Lillestrøm.

Genial selvfølgelighet

HAALAND: Fotballgeniet som sprenger rekordene i verdens beste liga Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Tom Lund la opp som 32-åring. Og som en myte. Man kan saumfare internett eller NRKs arkiver og finne klipp av en spiller som gjorde ting med ballen ingen andre var i nærheten av. Som skåret mål fra vinkler ingen andre kunne tenke på.

Litt som Erling Braut Haaland gjør i dag. På en helt annen måte. Men med den selvfølgelighet bare de mest geniale innen fotballkunsten kan gjøre det. Norske Haaland er i øyeblikket størst i sin tid, som en annen tidligere spiss, Jan Åge Fjørtoft, uttrykker det.

Tom Lund ga aldri seg selv muligheten til å komme dit. Men en av tidenes mest analoge fotballegender lever videre i cyberdiskusjonene. Der vi fortsatt kan mene noe om hvem som faktisk var best.

Der kan man også diskutere Erling Braut Haalands valg av privatfly. Akkurat det ville uansett aldri skjedd med Tom Arne Lund fra Lillestrøm.