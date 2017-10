Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Når kampen er jevn, lønner det seg å ha de beste spissene. Den selvfølgen fikk Tromsø en brutal påminnelse om lørdag ettermiddag.

De nedrykkstruede Gutan skapte flere store sjanser mot Rosenborg enn de fleste andre eliteserielag har klart denne sesongen.

Men selv ikke publikums massive pipekonsert mot dommerteamet etter at Gjermund Åsen traff både tverrliggeren og stanga, kunne få ballen over streken bak André Hansen.

BARE NESTEN: Gjermund Åsen ber pent om å få plass i målprotokollen, men å treffe to stenger teller fortsatt ikke som mål i fotball. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Giftige RBK-spisser

I den andre enden demonstrerte RBK-spissen hvordan Tromsø med fordel burde ha gjort det.

Samuel Adegbenro, Nicklas Bendtner og Pål André Helland viste klinisk presisjon og skjøt Rosenborg enda et steg nærmere et stadig tryggere seriegull.

Helland hadde også en assist, mens Anders Trondsen viste gryende form i RBK-trøya med to strålende målgivende pasninger.

Til tross for en ny komfortabel seier, var det ingen helmaks generalprøve for RBK før torsdagens meget vanskelige bortekamp mot Zenit St. Petersburg i Europaligaen.

– Viste svakhet

– Hvis dette er forsvarsspillet de viser torsdag, kan det bli en ny opplevelse som den mot Real Sociedad, konstaterer Kjetil Rekdal, som var ekspertkommentator for MAX under kampen.

De fleste med hjerte for Rosenborg har prøvd å legge det ydmykende 4-0-tapet i Baskerland bak seg, og 3-1-seieren hjemme mot Vardar hjalp litt.

Nå venter et Zenit som har innledet med 5-0 mot Vardar og 3-1 mot Sociedad.

– Som lag har Rosenborg vist litt svakheter defensivt, men offensivt har de vært gode, sier Rekdal om lørdagens kamp på Alfheim.

Ingebrigtsen: – Må heve oss

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen er ikke uenig.

– Jeg tror vi må heve oss til torsdag. Vi slipper til litt i dag, er veldig upresise og gir bort ballen i ugunstige posisjoner når Tromsø har kort vei til målet vårt. Da får vi problemer mot Zenit. Zenit hadde nok scoret på en eller to, sier Ingebrigtsen til MAX – samtidig som han understreker at det blir en helt annet kamp på et helt annet underlag.

Ingebrigtsen gir også Tromsø honnør for at de klarte å skape trøbbel.

– Tromsø er gode og gjør det vanskelig for oss. Det er en jevn kamp. Vi møter et godt fotballag, men vi viser vi har bedre kvalitet i avslutningen, sier Ingebrigtsen, som gir TIL gode muligheter til å berge plassen i eliteserien.