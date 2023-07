Storlag totalslakter VM-forholdene: – Vi er skuffet, sure og misfornøyde

– Jeg tenkte: «Hva er dette for noe? Jeg vil ikke at vi skal trene her». Dette er amatørmessig på høyeste nivå.

Det sier en mektig irritert Andries Jonker til Reuters. Han er landslagssjef for Nederland og liker dårlig at de må trene på en cricketbane i forkant av VM-kampen mot Portugal søndag.

Han frykter spillerne blir skadd på det krevende underlaget.

– Hvis du faller på knærne eller skuldrene, kan det hende du får problemer. Det er ikke bra for musklene å løpe på det underlaget, sier han og legger til:

– Vi hadde tatt opp vår bekymring med cricketbanen tidligere, og vi hadde blitt lovet noen ting. Nå er vi skuffet og sinte. Vi er ikke fornøyde.

OPPGITT: Andries Jonker. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Etter at Det nederlandske fotballforbundet uttrykte bekymring overfor Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), fikk de tilbud om å trene på en gressbane i Hamilton – halvannen time vest for Tauranga, der Nederland har base.

– Det høres enkelt ut, men vi kan ikke reise herfra klokken 10 om morgenen og være tilbake klokken 18 for én økt, sier Jonker til Reuters.

Misfornøyde norske spillere

Også den norske troppen opplevde baneproblemer i New Zealand. For Norge var en tidlig avreise til VM-landet med på å skape trøbbel.

Hege Riises lag måtte nemlig spille på baner som var nærmest «ikke forsvarlig» de første dagene av den to uker lange oppladningen til VM.

Ifølge New Zealand Herald skal problemet ha oppstått fordi treningsbanen Seddon Fields ikke skulle bli åpnet for Norge før 14. juli. Dette var flere dager etter det norske laget ankom New Zealand, og dermed måtte laget gjennomføre treningsøkter på et par andre baner først.

De var langt unna standarden som Norge hadde sett for seg.

I et intervju med NRK, som ble gjort før sjokktapet mot vertsnasjonen, beskriver Emilie Haavi banene slik:

– Det var egentlig nesten ikke forsvarlig å spille heller. Det var et dårlig underlag og løst.

KRITISK: Emilie Haavi kaller treningsbanen nesten «ikke forsvarlig». Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg tror ikke vi kunne spilt fotball på den banen, legger lagvenninnen Guro Reiten til.

NRK har kontaktet Fifa om denne saken, men har foreløpig ikke fått svar.

– Holdt ikke VM-standard

Landslagstrener Hege Riise beskriver at de to første treningene ble gjort på en collegebane, før de så reiste videre til en «mellomstasjon» på veien mot treningsbanen de nå er på.

Dit kom de inn tidligere enn først forespeilet, på grunn av de dårlige forholdene på alternativene de hadde utforsket.

– Vi må vel være ærlige og si at det ikke holdt VM-standard. Det sa vi også fra om. Da fikk vi etter noen dager kommet oss inn her. Nå er det bra. Men det vi møtte de første dagene, det holder ikke standard for et VM, oppsummerer Haavi.

PRESIDENT OG TRENER: Lise Klaveness (til venstre) og Hege Riise erkjenner at de første treningene ikke ble optimale på grunn av treningsbanen. Foto: Lise Åserud / NTB

Fotballpresident Lise Klaveness forteller at banen Norge egentlig skulle trene på de første dagene ble indisponibel etter et kraftig regnvær.

– Vi har vært veldig opptatt av det temaet, både fordi vi hadde noe av den samme erfaringen i EM og fordi banen selvfølgelig er viktig. Vi har hatt folk her nede to ganger for å sjekke baner, men det var et ekstremvær som skapte problemer. Så får vi bare evaluere i ettertid hvordan vi i samarbeid med Fifa kunne gjort det bedre, sier hun.

Vil lære av problemene

Klaveness ønsker ikke å peke fingre mot noen, men sier de var klare for at ting kunne skje underveis, som med et ekstremvær.

– Så blir det et spørsmål om hva som er plan B og scenarioplanlegging. Da gikk det litt tid. Vi må finne ut av hvordan vi kunne gjort det annerledes. Ikke for å plassere skyld, men fordi vi ønsker å unngå disse tingene.

– Vi var veldig opptatt av det i forkant, så det var ikke noe som kom bardust på oss. Likevel tok det litt tid. Nå er det fortid og vi må se videre. For meg som president og for oss i ledelsen, så er det selvfølgelig viktig at vi finner ut av det og lærer av det, sier Klaveness.