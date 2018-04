– Vi etterforsker dette. Vi er alle samlet her. Barna, foreldrene og loven, sa statsadvokat Maria Soledad Garibaldi, ifølge nyhetsbyrået AP, på en pressekonferanse onsdag

Det var i mars at en sytten år gammel spiller i den tradisjonsrike argentinske klubben Independiente fortalte en psykolog i klubben at han og en annen ung spiller hadde blitt oppfordret til å selge sex.

Nå mener argentinske myndigheter at syttenåringen kan ha avslørt et større overgrepssnettverk av unge fotballspillere i landet.

Ble rekruttert av klubbmedlem

Den unge varsleren forklarte at spillere ble rekruttert inn i overgrepsnettverket av et annet klubbmedlem, skriver AP.

– Flere barn ble kontaktet, men uten å bli overtalt, forklarer Garibaldi.

Mandag kom de sjokkerende nyhetene om at også mindreårige fotball- og volleyballspillere i River Plate skal ha vært ofre for seksuell mishandling.

Klubben med 36 seriemesterskap i Argentina skal ha anmeldt mulige seksuelle overgrep mot ungdomsspillere mellom 2004 og 2001, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

– En kirurg visste at det hadde vært misbruk av barn som bodde i klubbpensjonatene til River Plate, forklarer Andres Bonicalzi, som er advokat for en veldedighetsorganisasjon for voldtektsofre i Argentina.

Ble tilbudt fotballsko for sex

I Argentina er det ikke uvanlige at unge fotballspillere helt ned i trettenårsalderen bosetter seg på slike klubbpensjonat i storbyer som Buenos Aires hvor både Independiente og River Plate holder til.

Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Erik Lamela og Radamel Falcao har alle vært en del av River Plates ungdomsakademi. Manchester City-spiss Sergio Agüero ble oppfostret i Independientes ungdomssystem.

I avhørene av de unge spillerne kommer det blant annet frem at de ble tilbudt fotballsko, undertøy og reise til hjemprovinsen for å selge sex til fremmede.

– De benyttet seg av deres maksimale sårbarhet, sa provinsadvokat i Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand.

ETTERFORSKES: Provinsadvokat i Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand (t.h), og statsadvokat Maria Soledad Garabaldi (t.v.) holdt onsdag en pressekonferanse i Buenos Aires. Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Fotballdommer pågrepet

Så langt er seks personer pågrepet i forbindelse med overgrep av mindreårige fotballspillere i Independiente.

Blant de arresterte er fotballdommeren Martin Bustos, en kommunikasjonsrådgiver og en organisator av ungdomsturneringer.

– Vi skal jobbe både innenfor og utenfor pensjonatene med sosialt arbeid for alle barn og ungdomsfotball, forsikret presidenten for ungdomskomiteen i det argentinske fotballforbundet, Dante Majori.