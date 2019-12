Norsk ledelse etter første omgang

Mina Fürst Holtmann klinte til fra startnummer 11, og kjørte rett inn i ledelsen i storslalåmrennet fra franske Courchevel. Til tross for at den første omgangen ikke er over, er det ingen som kan true ledelsen til den norske alpinisten. På plassene bak Holtmann følger italienerne Marta Bassino og Federica Brignone. Alpinstjernen Mikaela Shiffrin er helt nede på en 19. plass etter den første omgangen. Finaleomgangen ser du på NRK 1 fra 13.25.