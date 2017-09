Storfavoritten gir blaffen i å teste VM-løypa

Kane-dobbel da Spurs vant derby

Tottenhams Harry Kane scoret kampens to første mål da West Ham ble slått 3-2 på bortebane. Christian Eriksen sørget for 3-0 før Javier Hernández og Cheikhou Kouyaté reduserte for vertene. Serge Aurier ble utvist på stillingen 3-1 etter 70 minutter.