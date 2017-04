Store forventninger til lillebror Gytkjær: – Et ekstra press

– Jeg visste det kom et ekstra press siden jeg heter Gytkjær, sier FK Haugesunds nye spiss Frederik Gytkjær til NRK.

Du drar sikkert kjensel på navnet. Det tok 19 sekunder før 24-år gamle Frederik presenterte seg i årets eliteserie da han smelte ballen i mål mot Strømsgodset i serieåpningen.

Nå er lillebror Gytkjær i full gang med eventyret i Haugesund og har tatt opp arven etter eldstebror Christian Gytkjær.

Ekstra press siden han heter Gytkjær

Den nåværende 1860 München-spilleren scoret 36 mål på 81 kamper i FKH-drakten mellom 2013 og 2015. Det har skapt et press på lillebror før sesongstart.

Forventningene er store i Haugesund, men Frederik synes at det er en spennende utfordring å bli sammenlignet med broren hele tiden. Christian var sentral for at 24-åringen valgte Haugesund i vinter.

SUKSESS: Christian Gytkjær ble en suksess i norsk fotball, både i FK Haugesund og Rosenborg. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Jeg har alltid sett opp til Christian fordi han har gjort det veldig bra og det er positivt å ha en bror som spiller på høyt nivå, sier Frederik Gytkjær.

Fra München så storebror Christian debuten på TV og var fornøyd med det han så.

– Frederik viste at han taklet presset fint. Det var viktig for ham å få det til så fort som han gjorde. Jeg tror det gir ham trygghet og energi, sier Christian Gytkjær til NRK.

Ulike spillertyper

Men selv om de ser like ut, scorer mål og bærer det samme etternavnet, stopper også likheten der mellom de to brødrene. De to er helt forskjellige spillertyper selv om de spiller i samme posisjon.

– Først og fremst er Christian mer fysisk sterk og større enn meg. Jeg er en mer bevegelig type. Jeg kan både søke bakrom og være bra i mellomrommet. Han er en mer boksspiller, forteller Frederik Gytkjær til NRK.

Storebror tror det kommer av at lillebroren spilte mye midtbane i ungdomsårene.

– Han er nok litt rappere på foten enn det jeg er og han har litt bedre blikk til sine medspillere, forteller Christian Gytkjær.

ULIK PERSONLIGHET: FKH-trener mener Christian Gytkjær er mer cocky enn Frederik Gytkjær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Christian er mer cocky enn Frederik

FKH-trener Eirik Horneland var assistent da eldstemann Gytkjær var i klubben.

Nå treneren han lillebroren og tror Frederik kan klare å score et tosifret antall mål denne sesongen. Treneren fremhever at de to også er ulike utenfor banen.

– Christian er mer cocky. Frederik er nok litt mer ydmyk og holder en litt lavere profil enn det Christian gjorde, forklarer Horneland.

Storebror Gytkjær ler da han hører gamletrenerens kommentar.

– Frederik er ydmyk og hardtarbeidende. Han har den rette innstillingen. Jeg tror han får suksess i norsk fotball, sier Christian Gytkjær.

Torsdag møter FKH Vålerenga på hjemmebane.