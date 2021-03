– Jeg har noen fantastiske nyheter. Vi har takket ja til å delta i en europeisk superliga.

Det sa Barcelonas daværende president Josep Maria Bartomeu på samme pressekonferanse som han trakk seg som president, den 27. oktober 2020.

De var den første og foreløpig eneste storklubben som har takket ja til å bli med i en såkalt superliga.

Likevel: Det har kommet mange spekulasjoner rundt en ny europeisk superliga, og hvordan den vil se ut. Foreløpig tyder ting på at det i første omgang blir en utvidet versjon av mesterligaen.

Britiske The Times hevder å vite at grunnlaget skal være 15 klubber, og disse skal være med i ligaen på permanent basis. Den engelske avisen skriver også at Manchester United, Real Madrid, Liverpool og AC Milan er klubbene som er størst pådrivere for å få i stand en slik liga.

I tillegg til disse 15 klubbene, vil det være fem plasser reservert til lag som kvalifiserer seg. Ligaen skal foregå med totalt 20 lag som blir delt inn i to grupper, der fire lag fra hver gruppe avanserer til sluttspillet.

Ifølge The Times har seks Premier League-lag fått fast plass i ligaen. De seks det gjelder skal være Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea og Liverpool.

– Modellen trenger nye impulser

Den europeiske superligaen har kun vært spekulasjoner i flere år. Dersom det stemmer at det nå nærmer seg realitet, kan det være mye på grunn av tøffe økonomiske tider for flere storklubber.

Liverpool har flere ganger avskrevet seg i kamper om store spillere på grunn av økonomi, Real Madrid ryktes å måtte selge spillere for å kunne signere, mens Barcelona sies å være på randen av konkurs.

Som følge av dette, erfarer The Athletic at også Barcelona og Real Madrid presser for å få igjennom et superliga-konsept.

I tillegg til den avgåtte Barcelona-presidenten, har også Florentino Pérez, Real Madrid-presidenten, hintet til at europeisk superliga er veien å gå.

MEKTIG: Real Madrid-president Florentino Pérez regnes som blant de mest innflytelsesrike personene i fotballen. Foto: Manu Fernandez / AP

– Fotballen trenger nye formler for å gjøre den mer konkurransedyktig, mer spennende og sterkere. Som alltid, skal Real Madrid fortsette å være i spissen for denne sporten, sa presidenten i et møte med Real Madrid-medlemmene.

– Nå trenger denne modellen nye impulser. Fotballen må stå frem i disse tider, sa han videre.

Sveitsisk modell

Og det kan se ut til at Perez og Bartomeu får viljen sin, i hvert fall til en viss grad. Nå tyder alt på mesterligaen går over i en ny modell, kalt den sveitsiske modellen.

Flere medier, blant annet The Athletic, hevder at mesterligaen skal endres radikalt.

De viktigste endringene er at gruppespillet blir fjernet. I stedet skal 36 klubber spille ti kamper – fem hjemme og fem borte.

De åtte beste lagene vil kvalifisere seg til utslagsrunder, mens 16 lag skal spille playoff for de åtte siste plassene.

Men selv om det øker fra 32 lag til 36 lag, vil det neppe gagne for eksempel norske klubber. Det hevdes at lag med tidligere meritter vil lettere få plass. Det vil altså si at selv om for eksempel Manchester United underpresterer en sesong, vil de fortsatt ha gode muligheter for mesterligaplass.

De amerikanske eierne

Andreas Selliaas, journalist for nettstedet idrettspolitikk.no, tror at det er først og fremst er den nevnte versjonen av mesterligaen som er på trappene.

– Det handler litt om at planene som er lagt frem ikke får gjennomslag. Sånn det ser ut nå blir det trolig brukt som et pressmiddel for å få mest mulig ut av mesterligaen, sier Selliaas.

Han mener at nye type eiere – blant annet amerikanere – er mer opptatt av den kommersielle delen av fotballen enn tradisjonene. I USA er det blant annet slik at det ikke finnes opprykk og nedrykk i ligaer som MLS.

STYRER UNITED: Den mye omtalte Glazer-familien, som eier Manchester United, er én av ni amerikanske eiere i Premier League. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Det er lignende opplegg flere klubber vil ha i mesterligaen, altså at storklubbene er med i turneringen år etter år, og at hjemlig liga ikke har så mye å si for kvalifisering.

– Vinnerne er klubbeierne og de som har kommersielle interesser. Taperne blir supporterne, i hvert fall de som har nær tilknytning til klubben sin, mener Selliaas.

Det er ni klubber i Premier League som er delvis eller heleid av amerikanske selskap eller personer. Blant disse finner vi Manchester United, Liverpool og Arsenal.