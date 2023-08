For hjemmenasjonen Australia blir det en bronsefinale mot Sverige på lørdag.

Etter kampen samlet de australske spillerne og støtteapparatet seg ute på banen.

Der sto de i hjerteformet ring, foran tusenvis av australske hjemmefans som ble stående igjen i flere minutter etter kampslutt.

– Spillerne ga alt der ute. Det er derfor fansen takker dem. Men det var en av de kveldene, sier Australias landslagstrener Tony Gustavsson til arrangøren etter kampen.

– Vi kan ikke takke fansen nok. De har vært fantastiske. Vi har følt kjærligheten deres over hele landet. Det å se støtten vi har hatt, har virkelig fått oss til å stå på, sier Australias stjernespiss Sam Kerr.

– Føles som vi vant VM

– Vi er i finalen. Det er utrolig. Det føles som vi vant VM, men det har vi ikke. Det er en fantastisk stemning på denne stadion, sier England-trener Sarina Wiegman.

Det var Laurens Hemps 2-1-scoring som på mange måter ble avgjørende.

En nølende Ellie Carpenter i Australia-forsvaret bommet på ballen to ganger. Bakfra kom Hemp, som svarte med å sette ballen kontant i mål.

– Det kan du rett og slett ikke gjøre i en VM-semifinale, sa NRKs fotballkommentator Christian Nilssen.

Kampen endte til slutt med en 3-1-seier til England, som dermed skal spille finalen i fotball-VM for kvinner for første gang i historien. Der møter de Spania, et annet land som spiller en VM-finale for første gang – en kamp som sendes på NRK1 søndag klokken 12.

Hemp sender England tilbake i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

– Veldig klønete

Et kremmerhus fra Ella Toone sørget for at England ledet 1–0 til pause mot Australia. I den andre omgangen vartet Australias store stjerne, Sam Kerr, opp med et øyeblikks magi da hun utlignet.

Etter å ha mottatt ballen ved midtstreken, avanserte hun fremover og skjøt fra 20 meter.

– De ba om at Sam Kerr skulle være frisk. De ba om hun skulle starte. De ba om mål. Og de får det de ber om. Og på for et vis da! Det var en vakker scoring fra Ella Toone, men dette fra Sam Kerr, det er VM-magi, sa NRKs kommentator Christian Nilssen etter at ballen suste inn i nettet etter en drøy time.

Se alle målene her:

England slo Australia 3–1 i semifinalen i VM og er skal møte Spania i finalen. Du trenger javascript for å se video. England slo Australia 3–1 i semifinalen i VM og er skal møte Spania i finalen.

Men gleden ble kortvarig for Australia.

20 minutter før slutt sendte Millie Bright en lang ball inn på Australias halvdel. England-spiss Lauren Hemp så ut til å ha en vanskelig jobb alene mot Ellie Carpenter og Clare Hunt, men de australske forsvarerne lot ballen sprette.

Ikke bare én, to, men tre ganger. Og plutselig fikk Hemp kontroll på ballen og avsluttet raskt forbi keeper Mackenzie Arnold og i mål.

– Er det noe Australia bør ha lært i denne kampen, så er det at Lauren Hemp gir seg aldri. Det er full gass hele veien. Selv om hun er bak og tenker at den ballen er umulig, så gir hun seg ikke. Carpenter bommer på ballen to ganger inne i egen 16-meter. Det blir skjebnesvangert, sa ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

– Da de scoret, så fikk de initiativet. Arenaen tok av, men så snudde «Hempos» mål det på hodet, sier Alessia Russo til BBC etter kampen.

På radiosendingen til NRK kalte ekspertkommentator Bengt Eriksen det for «veldig klønete»

– De kunne bare rensket det vekk med en eneste gang fra Carpenter, men det gjør hun ikke. Hun nøler. Det gjør ikke Hemp. Hun nøler ikke i det hele tatt, sa Eriksen.

Sam Kerr og Australia kom seg til flere gode sjanser i minuttene som fulgte, men fem minutter før slutt punkterte Alessia Russo kampen da hun sendte England opp i 3-1, etter et lekkert forarbeid fra Hemp.

Har bare tapt mot Australia

England hadde kun tapt én av 37 kamper under Sarina Wiegmans ledelse før onsdagens VM-semifinale mot Australia.

Det var en treningskamp hjemme mot nettopp Australia i april, hvor Australia vant 2–0 etter scoringer fra Sam Kerr og Charlotte Grant.

For både England og Australia var onsdagens semifinale muligheten til å ta seg til en finale i fotball-VM for kvinner for første gang.

England tapte knepent 1–2 i semifinalen i både 2015 og 2019, men i 2023 gikk det veien for engelskmennene – som også vant EM i fjor.

SCORING: Ella Toone scoret kampens første mål. Foto: IZHAR KHAN / AFP

Kerr tilbake for Australia

For Australia – én av de to vertsnasjonene i VM – startet mesterskapet med nyheten de bare kunne frykte: Kerr ble skadet på trening dagen før deres første kamp.

Selv uten Kerr klarte de å gå videre fra gruppespillet etter en avgjørende 4-0-seier over Canada i siste kamp.

I åttedelsfinalen mot Danmark ble Kerr byttet inn ti minutter før slutt og i kvartfinalen mot Frankrike ble hun byttet inn etter 55 minutter. Der scoret hun også i straffesparkonkurransen, som Australia til slutt gikk seirende ut av.

Derfor var det store spørsmålet før semifinalen om Kerr var klar for å starte for Australia. Og en drøy time før kampstart kom beskjeden som hjemmefansen hadde håpet på – Sam Kerr skulle starte på topp.

Én Kerr-scoring holdt imidlertid ikke til en finaleplass for Australia, som skal kjempe om bronsen i bronsefinalen mot Sverige på lørdag.