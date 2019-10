Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rammen rundt lørdagens oppgjør ble enda litt hetere enn den vanligvis pleier å være når disse lagene møtes, og bråket fortsatte også etter kampen. Det ble blant annet kastet bluss inn i en naboleilighet til Åråsen (se video).

Oppgjøret mellom de to erkerivalene ble først stoppet allerede etter ett minutts spill, da supportere i Vålerenga-svingen fyrte av mengder med bluss og fyrverkeri utpå banen.

– Akkurat da opplevde jeg det som om det var en krig, faktisk. Det var litt skummelt, jeg skal innrømme det, det var litt over grensen, sier LSK-spiller Kristoffer Ødemarksbakken til NRK.

– Når du får et kjempesmell like ved siden av deg, så reagerer du litt. Man tenker litt på sikkerheten og det gikk litt for langt i denne kampen.

Dommer Tommy Skjerven valgte å stoppe kampen i tre minutter, og da kampen ble satt i gang igjen fikk supporterne klar beskjed: Kommer det ett bluss til, så blir kampen stoppet.

– Allerede i ferd med å utvikle seg til en skandale, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Flere bluss

Etter en drøy halvtime ble det likevel kastet flere bluss innpå banen fra personer på Vålerenga-siden. Også blant LSK-supporterne ble det tent bluss, men disse ble ikke kastet inn på banen. Dermed ble det et nytt avbrudd i kampen, men dommer Skjerven valgte å ikke stoppe oppgjøret.

Lokaloppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga er kjent for å ha høy temperatur.

Forrige gang de to lagene møttes, ble det slåsskamp på banen da Aleksander Melgalvis forsøkte å plante et flagg i kunstgresset på Vålerengas hjemmearena. Det oppgjøret vant Lillestrøm 3-0.

Det ble kastet flere bluss inn på banen fra Vålerenga-siden. Foto: Tipser

Kastet bluss inn i leilighet

Dessverre vil en målløs kamp først og fremst bli husket for urolighetene på tribunene i første omgang, og ikke det som skjedde på banen.

Også etter kampen kokte det blant enkelte grupper blant supporterne. Bråket fortsatte og det ble kastet bluss inn i naboleiligheter til Åråsen.

Ifølge VG beskriver politiet situasjonen fortsatt som amper. Det er også observert folk med jernstenger og andre som har dekket til ansiktet.

Tolv strake kamper uten seier

På sosiale medier er meningene delte om det som skjer på tribunene. Enkelte mener det er bra at det er litt stemning i en derbykamp, mens andre er opprørte over det de ser og etterlyser bedre sikkerhetstiltak.

– Hva skal jeg si? Jeg føler meg ikke truet eller noe. Det er tenning og supporterne er klare og har møtt opp mannsterke. De er klare for en fest og får kose seg, sa Adam Larsen Kwarasey til Eurosport i pausen.

Vålerenga har nå tolv strake oppgjør uten seier i Eliteserien og ligger på 9.-plass på tabellen med 30 poeng. Trener Ronny Deila har ikke vunnet en kamp med laget siden begynnelsen av juli.

Lillestrøm er på 11.-plass på tabellen - kun ett poeng bak VIF.

Video fra det forrige oppgjøret mellom VIF og LSK:

