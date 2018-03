Full krangel etter kampslutt – fikk rødt kort

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter kampslutt ble det bråk ute på banen. VIF-spillerne hisset på seg Kristiansunds Aliou Coly etter at han nektet å kaste ballen tilbake etter skade underveis i kampen.

RØDT KORT: Kristiansunds Aliou Coly pådro seg rødt kort etter kampen. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Vålerengas Sam Adekugbe dyttet Coly, og Coly prøvde å slå etter Vålerenga-backen. Situasjonen endte med at han pådro seg direkte rødt kort av dommer Tore Hansen, mens Adekugbe fikk gult kort.

– Jeg opplever at Coly havner i en situasjon med en del spillere, blant annet Sam fra Vålerenga. Slik som jeg oppfatter situasjonen, så reagerer Coly med å slå i hodet på Sam og dermed gir jeg rødt kort til han. Sam får gult kort fordi han oppildnet til situasjonen som skjer, sier Hansen, som aldri var i tvil om avgjørelsen.

– Trist det som skjer

Kristiansund-trener Christian Michelsen synes det er trist det som skjer på banen etter kampslutt.

– Det blir litt kaotisk. Jeg synes dommeren kunne håndtert avslutningsfasen på en litt bedre måte. Det bygger seg opp og det er mye andrealin. Jeg synes det er trist det som skjer. Det er en mann mot resten, sier Michelsen.

Vålerenga-trener Ronny Deila fikk ikke med seg hele situasjonen som oppstod etter kampen.

– Jeg ser ikke het hva som skjer. Det som skaper sinne er at de ikke gir ballen tilbake, og det er nok en del som reagere på det, sier Deila etter kampen.

Uvanlig straffespark

Det oppstod også en uvanlig situasjon da Kristiansunds Benjamin Stokke skulle ta straffespark litt ute i kampen.

TRÅKKET OVER: Benjamin Stokke tråkket over i det han skulle ta straffesparket for Kristiansund. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Like etter Vålerengas Sam Johnsen innfridde i debuten og satte 1-0 til bortelaget, ble Stokke revet over ende i feltet og dommer Tore Hansen pekte på straffemerket.

Stokke fyrer av med venstrebenet sitt, men han sklir idet han skal skyte. Mens han sklir treffer ballen høyrebenet, men ballen går i mål.

To berøringer på en straffe er faktisk ikke lov, derfor ble målet annullert av dommeren.

Vondt ble til verre for hjemmelaget da Stokke også tråkket over da han skled. Spissen måtte byttes ut og ble erstattet av debutant Bendik By.

– Jeg sklir og skyter i min egen fot. Jeg skjønner fort at det blir «to-touch». Slik som buen var på ballen tror jeg dommeren gjorde rett, sier Stokke etter kampslutt.

– Jeg får en hekt og tråkker over. Det er nok litt adrenalin som spiller inn og føler at jeg er klar for å ta straffen. Så sklir jeg bare og når jeg reiser meg opp så kjenner jeg at det gjør vondt, sier Stokker som håper han blir klar til kampen mot Rosenborg.

– Er det baneforholdene som avgjør litt?

– Jeg tror ikke jeg hadde gjort det her i juli. Det er klart at det er mitt ansvar og man skal klare å holde seg på beina uansett. Men det er ikke enkle forhold.