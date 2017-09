Stokes nye stjerne tuktet United

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Manchester United jaktet sin fjerde strake seier og fortsatt serieledelse i Premier League da laget gjestet Stoke lørdag.

Men Stoke ble en tøff motstander for Manchester-laget, som tapte sine første poeng denne sesongen etter at hjemmelaget kjempet seg til poengdeling og 2-2.

Manchester United topper likevel fortsatt tabellen med ti poeng og bedre målforskjell enn Manchester City.

José Mourinho måtte tåle poengdeling. Foto: Stringer / Reuters

Først i ledelsen

Det gikk nesten en hel omgang før det skjedde noe av betydning i kampen.

Manchester United skapte overraskende lite mot vertene, og det var derfor ikke helt ufortjent at det var hjemmelaget som tok ledelsen like før pause.

Den tidligere Schalke 04-spilleren Eric Maxim Choupo-Moting spilte en stor kamp. Han skrev under for Stoke i sommer.

Han sendte laget i føringen etter en pasning fra Mame Biram Diouf og sørget dermed også for Uniteds første baklengsmål denne sesongen. Det var Choupo-Motings første Premier League-mål.

Nydelig heading

Mourinhos menn svarte imidlertid nesten umiddelbart, og etter 45 minutter fikk Paul Pogba hodet på ballen etter en corner. Ballen traff Marcus Rashford i bakhodet og gikk deretter rett i mål.

Scoringen kom på best tenkelige tidspunkt for Manchester United, men Stoke ga ikke opp kampen til tross for at Romelu Lukaku økte til 2–1 etter 57 minutter.

Utligningen til Eric Maxim Choupo-Moting var av ypperste klasse. 2–2 kom etter et hjørnespark av Shaqiri, og Choupo-Motings påfølgende heading satt perfekt i nettmaskene.

Paul Pogba setter ballen i mål via Marcus Rashford. Foto: Nick Potts / AP