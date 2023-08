OL- og VM-meister Harvey Glance vart funnen død tidlegare i sommar, 66 år gammal. Amerikanaren var blant verdas raskaste på 70-talet, og overførte erfaringa til nye talent etter hans eigen aktive karriere var over.

Blant dei Glance tok under vengene sine, var 400 meter-løparen, Kirani James. Øystaten Grenadas store stoltheit er på plass i VM, men på det emosjonelle planet kunne vekene før meisterskapen knapt vore verre.

– Det har vore ei turbulent opplading. Eg mista trenaren min i juni. Eg har prøvd å tilpasse meg. Eg har hatt mange gode menneske i livet mitt som har hjelpt meg under denne tida. Eg er takksam for det, fortel han til NRK.

FORSØKSHEAT: Kirani James, til venstre i midten, tok seg trygt vidare til semifinale i VM. Foto: Reuters

– Fullfører den vakre historia om hans liv

Glance døydde medan han gjorde det han elska aller høgast, fortel familien til Ledger Enquirer.

66-åringen var akkurat ferdig med den daglege treningsrutinen sin, som innebar å rusle nokre kilometer rundt friidrettsbanen på Mesa Community College i Arizona i USA.

Glance sette seg ned i ein stol ved sida av banen og venta på at James skulle fullføre oppvarminga hans før dagens økt. James gjekk bort for å fortelje at han var klar til dyst, men fekk ikkje svar frå trenaren.

Hjartet hadde stoppa. Glance vart hasta til sjukehus, men livet stod aldri til å redde.

– Vi vart fullstendig tekne på senga av dette. Det gir ikkje meining, seier kona hans, Tammi.

LEGENDE: Harvey Glance vann både OL- og VM-gull i løpet av karrieren.

Glance skal ikkje ha hatt nokon hjarteproblem tidlegare, og hadde heller ikkje klaga på andre helseproblem i tida før dødsfallet.

Kona er glad for at det var akkurat på friidrettsbanen ektemannen gjekk bort.

– Det fullfører den vakre historia om hans liv, seier ho.

– Ein farsfigur for meg

James er eit friidrettstalent av dei heilt sjeldne. Allereie 18 år gammal spurta han inn til VM-gull på 400 meter. Året etter gjekk han til topps i OL på same distanse.

30 år gammal er han no blant dei mest rutinerte løparane til feltet. Men farten er framleis god. I Tokyo 2021 vart det bronse, under VM i fjor vart det sølv. 12 år etter dei første VM-gulla hans, er James framleis i toppen.

Denne gongen må han likevel klare seg utan ein av dei næraste støttespelarane sine.

– Han var som ein farsfigur for meg, fortel James.

No spring han til ære for Glance, som han rettar ein stor takk til for alt han har bidrege til gjennom ein lang karriere.

På 400 meter konkurrerer James mellom anna mot norske Håvard Bentdal Ingvaldsen. Dei spring semifinale mot kvarandre tysdag 22. august kl. 21.08.