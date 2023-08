– Det finst skeive utøvarar i alle idrettar, og det er veldig synd at desse landa held fram med å få arrangere meisterskapane, seier den amerikanske 1500-meterløparen Nikki Hiltz til AP.

Hen identifiserer seg som trans og ikkje-binær, og er no på plass i Ungarn for friidretts-VM.

I hovudstaden Budapest er det duka for fest, og bybiletet er prega av store plakatar og flagg som ikkje leiver tvil om at noko stort er på gang.

Men for mange peikar også Ungarn seg ut som ein ny kontroversiell arrangør av den største meisterskapen til friidretten.

PRIDE: Det skeive miljøet i Ungarn kjempar for å få lov til å markere kjærleiken deira, også i framtida. Foto: AP

Kontroversielle anti-homo-lover

Statsminister Viktor Orban har fleire gonger vorte skarpt kritisert for å nøre opp under hatet mot skeive personar. Bakgrunnen er ei rekke lover direkte retta mot LHBT-samfunnet, og Orban har vorte skulda for å kopiere Russland og Vladimir Putin si lovgiving.

– Det har vore ei tydeleg haldning i den ungarske regjeringa at dei vil avgrense rettane til lesbiske, homofile, bifile og transpersonar, fortel politisk rådgivar Patricia Kaatee i Amnesty International til NRK.

UNGARN SIN STATSMINISTER: Viktor Orban har innført ei rekke strenge lover retta mot skeive. Foto: AFP

Europaparlamentet og 15 EU-land har tidlegare varsla at dei vil gå til sak mot Ungarn på grunn av dei kontroversielle lovene. Dei siste åra har Orban og leiinga hans mellom anna innført lovar som:

Forbyr transpersonar å endre juridisk kjønn.

At ekteskapet berre kan vere mellom mann og kvinne, og at berre ei kvinne kan vere mor og ein mann far.

Lovforslag som skal hindre transkvinner som tidlegare har endra kjønn å få dei same pensjonsrettane som andre kvinner.

Nedstemt lovforslag som ville tillate anonym rapportering av skeive par.

Forbod mot all undervisning og «promotering» av LHBT til barn og ungdom, som til dømes i TV, filmar, annonsar og litteratur.

POLITISK RÅDGIVAR: Patricia Kaatee jobbar i Amnesty International. Foto: AMNESTY INTERNATIONAL/ISABEL HAUGJORD

Kaatee meiner at styresmaktene har til hensikt å framstille skeive som kriminelle, og at lovgivinga forsterkar transfobiske og homofobiske haldningar i samfunnet. Om sistnemnde lov seier ho følgjande:

– Det er ei anti-propagandalovgiving som forbyr positiv omtale av skeive overfor mindreårige. Dei skyv barn sine interesser framfor seg, og framstiller homofili som noko som er farleg for barn. Det er sjølvsagt usant, og det set skeiv ungdom i Ungarn i ein veldig vanskeleg situasjon. Det betyr at all fakta og informasjon om skeive ikkje blir tilgjengeleg for dei.

NRK har spurt om en kommentar fra Ungarns ambassade i Norge, foreløpig uten svar.

TIL GATENE: I Ungarn har det vore fleire demonstrasjonar mot det skeive miljøet. Foto: AFP

Coe forsvarer valet

Under eit pressetreff i forkant av VM fekk friidrettspresident Sebastian Coe spørsmål om det var rett å leggje meisterskapen til Ungarn.

Briten, som tidlegare dominerte friidrettsverda på mellomdistanse, forsvarte valet.

– Verda er ein kompleks stad, og det blir meir og meir komplekst for kvart år. Det kjem ikkje til å endre seg, seier Coe.

FRIIDRETTSPRESIDENT: Sebastian Coe må tole kritikk før VM. Foto: AFP

Det internasjonale friidrettsforbundet har tidlegare måtta tole kritikk for val av arrangørland, som i Russland i 2013 og Qatar i 2019. Igjen kjem det spørsmål om friidretten lèt seg bruke til sportsvasking av land med eit tvilsamt rulleblad, mellom anna med tanke på menneskerettar.

– Bruker land idretten? Sjølvsagt gjer dei det. Alle land ønskjer å vise seg fram gjennom idrett, seier Coe og held fram:

– Det einaste eg kan seie er at av alle sportsarrangement eg har vore med på, spesielt under krevjande omstende, har ingen late etter seg det samfunnet på ein verre stad, verken politisk, kulturelt eller sosialt.

Ungarn har for tida EUs høgaste inflasjon med 17,6 prosent. Opposisjonspolitikaren Janoš Kele seier til AP at Orban aktivt bruker idretten til å skyggje over problema og forsterke sitt eige rykte og respekt, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi opplever økonomiske og politiske vanskar, men då kan slik propaganda forstyrre røyndommen og framstille ei form for suksess, meiner Kele.

VM i friidrett startar laurdag 19. august. Meisterskapen følgjer du på NRK. Sjå fullt program for kvar dag her.

Stjernekritikk

Hans landsmann, Formel 1-stjerna Lewis Hamilton, er blant idrettsutøvarane som tidlegare har kritisert Orban og Ungarns anti-homo-lover.

KRITISK: Lewis Hamilton er blant dei største idrettsstjernene i verda. Foto: AFP

– Det er uakseptabelt, feigt og villeiande av styresmaktene å foreslå ei slik lov. Alle burde ha fridom til å vere seg sjølv, uavhengig av kven dei elskar eller korleis dei identifiserer seg, skreiv Hamilton på Instagram i forkant av Formel 1-løpet i Ungarn i 2021.

Under friidretts-VM stiller fleire ope, skeive utøvarar på startstreken. Gullfavoritt i tresteg Yulimar Rojas, sprintstjerna Sha'Carri Richardson og nemnde Hiltz er blant nokre av dei.

– Eg skulle ønskje at du måtte bestå ein mangfalds- og inkluderingstest. Dessverre er ikkje det tilfellet, seier sistnemnde.

Kaatee frå Amnesty meiner det er grunn til at skeive kan kjenne seg utrygg i Ungarn.

– Det må eg svare ja på. Samtidig, når du snakkar med skeive i Noreg, vil dei også seie at dei er bekymra for å bli utsette for diskriminering og trakassering. Men til forskjell frå Ungarn har vi eit tydeleg lovverk og tydelege politikarar i desse spørsmåla. Det manglar dei i Ungarn.