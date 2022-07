Lillestrøm vant 2-0 borte mot Sarpsborg 08 søndag kveld etter scoringer av Pål André Helland og Hólmbert Fridjónsson.

For Sarpsborg 08 ble det en frustrerende kveld på jobben. Både Jørgen Horn og Anton Saletros fikk røde kort, noe som gjorde at LSK fikk avslutte kampen mot ni mann.

Uenig i rødt kort

Særlig utvisningen av Saletros, som fikk to kjappe gule kort etter hverandre av dommer Rohit Saggi på grunn av munnbruk, setter sinnene i kok i Østfold-klubben.

– Dommeren kan ikke dra opp det gule kortet så kort tid etter det andre når han først har dømt en «soft» straffe først, sier en oppgitt Sarpsborg-spiller Stefan Billborn til Discovery etter kampen.

Saletros selv mener dommerne burde ha holdt seg til ett gult kort i den situasjonen.

– Det er klink gult kort for reaksjonen, men jeg bruker ikke noen stygge ord. At han velger å plukke opp det andre gule, det er uheldig. Jeg har følelsene utenpå drakten, sier han til samme kanal.

Seieren var viktig, og gjør at LSK henger med i gullkampen med Molde, som vant 3-0 hjemme mot Strømsgodset søndag kveld .

Moldenserne topper tabellen med tre poeng mer enn Lillestrøm, men med én kamp mer spilt.

LSK kunne juble for en sterk borteseier. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Selv om det ble en sterk borteseier mot et Sarpsborg-lag som fikk to mann utvist, ble det et stort skår i gleden for Kanarifansen søndag.

Adams skadet - ute i flere uker

LSK-spissen Akor Adams har vært strålende for gultrøyene denne sesongen, men nå kan han stå overfor en pause fra fotballen.

Midtveis i første omgang mot Sarpsborg 08 gikk han i bakken i duell med Jørgen Horn og skrek ut i smerte.

Etter flere minutter med behandling forlot Akor banen på båre. Det er dårlige nyheter for et Lillestrøm-lag som både skal kjempe i Europa og toppen av Eliteserien de neste ukene.

– Det er et bånd i skulderen som sannsynligvis er av, og da må det sannsynligvis foretas et inngrep der. Da gjelder det å trene seg opp igjen, og det kan ta noen uker, sier LSK-trener Geir Bakke til NRK om skaden.

Bakke sier han tror Adams nå må operere og er ute i minst seks uker.

– Vi sa til Akor at, uansett hva det er for noe, skal vi hjelpe ham og sørge for at vi er like godt stilt når han kommer tilbake. Da må andre folk ta opp hansken. Jeg synes utrolig synd på Akor, det er dette som er den stygge siden av toppidrett, sier lagkamerat Helland.

Vurderer å hente ny spiss

Geir Bakke sier det nå kan bli aktuelt for LSK å kjøpe en ny spiss.

– Vi må følge med i markedet, og nå åpner overgangsvinduet, så da kan det hende at vi ser etter muligheter til å kunne fylle på med en spiss til. Men det skal være riktig type og profil, sier Bakke til NRK.

LSK er også i ferd med å selge Jonatan Braut Brunes til Godset, men det er uvisst om det nå kan bli aktuelt å avbryte den avtalen og beholde spissen på Åråsen.

Pål André Helland scoret mot Sarpsborg 08 på en vakker straffe. Foto: Christoffer Andersen / Christoffer Andersen

Jørgen Horn, som fikk gult kort i duellen der Akor ble skadet, ble for øvrig utvist med sitt andre gule kort senere i omgangen etter en grusom takling mot Adams-erstatter Hólmbert Fridjónsson.

Ni mann

I andre omgang ble det mer kort-dramatikk. Først fikk Lillestrøm straffespark da Bjørn Inge Utvik så ut til å hindre Hólmbert Fridjónsson i feltet.

Anton Salétros fikk først gult kort for munnbruk, men fortsatte å klage. Da dro Rohit Saggi opp det andre gule kortet og viste Salétros av banen.

Innbytter Pål André Helland var sikker som banken fra ellevemeteren og dunket inn 1-0 for LSK, som dermed fikk fortsette med 11 mot 9 mann de siste 15 minuttene.

Seks minutter før slutt økte Hólmbert Fridjónsson til 2-0 med en fin scoring, og det ble også sluttresultatet.