Stjernespillerne er i full isolasjon i Disney World i tre måneder: – Et sosialt eksperiment

– Det føltes ut som jeg var på vei til å sone en fengselsdom.

Det skrev LeBron James på Twitter, da han forlot familien og satte kursen mot Florida.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

For i begynnelsen av juli reiste han, Stephen Curry, James Harden og resten av NBA-stjernene til Florida og sjekket inn i Disney World.

Denne gangen er det ikke for å se Mikke Mus eller spise sukkerspinn.

På grunn av koronaviruset ble NBA-sesongen satt på pause i mars, og natt til fredag startet sesongen opp igjen. LeBron James vartet opp med en kampvinnende topoenger med kun sekunder igjen mot Los Angeles Clippers, og tilsynelatende var alt som normalt.

Men oppstarten av sesongen var noe helt annet enn hva spillerne er vant til.

For pandemien gjør at resten av sesongen må spilles isolert fra alt og alle. Og destinasjonen er Disney World.

I minst 40 dager – og opp til tre måneder – skal NBA-spillerne kun konsentrere seg om basketball.

LeBron James forteller at alt er annerledes med årets sesong. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

– Alt er annerledes

På grunn av smittefaren får de hverken dra på eller få besøk av familie, kjæreste eller venner. Der skal de bo, trene og spille kamper på samme sted. Alt innenfor en isolert sone i Disney-landskapet.

Selv for de store NBA-profilene, som er vant med mange reisedøgn borte fra kjente og kjære, blir dette en utfordring.

Etter å ha vært i «boblen» i nesten 20 dager, forteller James om hvordan den nye tilværelsen oppleves.

– Folk har spurt meg hvordan det er å være i boblen ... Jeg sier det er 2020.

– Alt er annerledes, og du må bare klare å venne deg til det, sier han.

Stjernen forteller også at han har kontakt med familien hver dag, særlig på grunn av situasjonen og usikkerheten rundt koronaviruset.

NBA-profil Steven Adams. Foto: Michael Mcloone / Reuters

Noen mener likevel at spillerne ikke har mye å klage over, ettersom de bor i et resort med høy standard. Oklahoma City Thunder-spiller Steven Adams, kom med en ekstrem sammenligning:

– La meg være tydelig: Dette er ikke Syria. Det er ikke så vanskelig. Vi bor i et forbanna resort!

– På mange måter et sosialt eksperiment

Noen mener altså at det klages for mye, men det å være isolert over en så lang periode kommer ikke nødvendigvis uten problemer. Særlig har det vært snakk om den mentale helsen til spillerne. Psykologspesialist Dag Sørum tror dette blir spennende å følge med på.

– Det er jo på mange måter et sosialt psykologisk eksperiment, sier Sørum til NRK.

Flere eksperter har ytret bekymring for spillernes psykiske helse. Dr. Stephen Gonzalez, styremedlem i Association for Applied Sport Psychology, sier til New York Post at opplevelsen kan komme til å føles som husarrest.

– De gir slipp på mye frihet for å gjøre dette. Jeg tror det kommer til å bli mye strev og stress, sier Gonzalez.

Denne bekymringen har gjort at NBA har satt inn ekstra ressurser for at spillerne skal få hjelp også med den mentale helsen.

NBA-spillerne får ikke lov til å bevege seg utenfor den isolerte sonen. Foto: Ashley Landis / AP

Mangel på fysisk kontakt

I tillegg til det mentale, kommer savnet etter fysisk kontakt. Danske Jakob Olrik, som er sexolog og samfunnsdebattant, forteller til DR at den fysiske berøringen er ekstremt viktig.

– Det er veldig viktig, fordi det skilles ut noen stoffer ved berøring som gjør oss mer fornøyde, sier han.

Morten Stig Jensen, som blant annet er NBA-analytiker for Forbes, legger til Olriks utsagn at det er en annen type fysisk nærhet som kan påvirke noen:

– Det seksuelle blir interessant, fordi vi ikke har sett det eksperimentet før. Det er ikke mulig for spillerne å få kvinnelig selskap, og det kan kanskje ha en betydning for noen, sier han.

Her på sportsanlegget ESPN Wide World of Sports i Disney World, skal NBA-stjernene være de neste ukene og månedene. Foto: Ashley Landis / AP

Frykter ikke at det går ille

Tross bekymring fra flere hold mener Sørum at «eksperimentet» bør gå fint for seg, ettersom utøverne er såpass profesjonelle og vet hva de går til.

Samtidig som de har tilgangen til familie og venner via telefon og sosiale medier, og får ett besøk i slutten av august.

– Det blir jo en helt annen greie enn å sitte helt isolert alene i en leilighet på 40 kvadratmeter i Italia, der du ikke kan gå ut på gata.

Det er på grunn av koronaviruset at sesongen avsluttes i isolasjon. Foto: Ashley Landis / AP

Selv om Sørum ikke tror sannsynligheten er stor for at det kan gå galt, sier han at det selvfølgelig vil påvirke spillerne i en eller annen grad.

– Det er klart det vil bli tøft mentalt for dem, men jeg frykter ikke at det skal gå skikkelig ille med dem, sier han.

– Det vil bli et savn, men de vet jo at om 90 dager er det slutt.

Nordmenn i Disney-bobla

Det er ikke kun NBA som har måttet ty til isolasjonsløsningen. Også Major League Soccer har måttet bo i Disney World over en lengre periode for å spille «MLS is Back»-turneringen.

I motsetning til i NBA så er det flere nordmenn i MLS. Ola Kamara, Adama Diomandé og Jakob Glesnes har alle vært i Disney-bobla.

Glesnes er eneste nordmann igjen, ettersom hans Philadelphia Union fortsatt er med i sluttspillet.

Det skal likevel sies at MLS-turneringen kun varer i litt over en måned. «MLS is Back» startet fra 9. juli og avsluttes 11. august. NBA-sesongen startet opp igjen 30. juli, og avsluttes så sent som 13. oktober.