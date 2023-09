Oppgjøret startet på dramatisk vis da Norge-spiss Sophie Román Haug og Portugals keeper Ines Pereira jaktet den samme ballen.

Keeperen nådde innlegget fra Marit Bratberg Lund først, men like etter at hun hadde bokset unna, skallet de to spillerne kraftig sammen, hode mot hode. De ble begge liggende nærmest urørlig på bakken og legene løp til stedet.

– Her er det bekymrede ansiktsuttrykk og det skjønner vi godt. Hodeskader må vi være uhyrlig forsiktig med, sa NRKs kommentator Christian Nilssen.

Pereira ble bandasjert rundt hodet med en ekte «Donald-kul» i panna, og byttet ut allerede etter seks minutter. Fire minutter senere ble en Roman Haug, som blødde voldsomt fra nesen, tatt av banen.

Hun ble sendt til sykehus like etterpå.

– Hun fikk en skikkelig smell i ansiktet og har nok pådratt seg et brudd i nesen i tillegg til et lite kutt. Vi følte det var best at hun dro til sykehuset for en liten sjekk, men det er ikke noe dramatisk, sa landslagslege Magnus Myntevik til NRK.

– Hun er litt skjelven og «shaky», men hun tar det bra, sa han om Liverpool-spilleren.

Annullert scoring

Det ble beskrevet som en kamp Norge nesten måtte vinne, tirsdagens oppgjør mot Portugal i Braga.

Nasjonsligaen er kvinnelandslagets mulighet til å kvalifisere seg til OL i Paris neste år. Første steg på veien dit er å vinne gruppa, hvor Frankrike har fått overtaket med to seire på to kamper. Med uavgjort i åpningskampen mot Østerrike, ville det derfor være svært ønskelig med tre norske poeng i Portugal.

Og det var Norge som fant veien til nettmaskene først. Roman Haugs erstatter Elisabeth Terland stakk i bakrom og helt alene med keeper var hun iskald. Men så hevet linjedommeren flagget. Annullert for offside.

– Er det offside da? Det er vanskelig å være skråsikker på de bildene, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mens bildene av en Terland helt på offsidegrensen rullet over skjermen.

Praktscoring av Maanum

Bare fire minutter senere satt den igjen for Norge og denne gangen ble målet stående. Ingrid Syrstad Engen fant Guro Reiten, som spilte videre til Frida Maanum. På utsøkt vis skrudde Arsenal-spilleren ballen i lengste kryss.

– Stillestående prikker hun den inn. Dette er landsskytterstevnet, ikke fotball. Det er utagbart for keeperen, mente Torp.

Gleden ble imidlertid kortvarig for det norske laget, for på seks minutter snudde portugiserne kampen.

BEND IT LIKE MAANUM: Frida Maanum vartet opp med en vakker scoring mot Portugal.

Kritisk til dommeren

Norge klusset det til i forsvaret og Andreia Jacinto benyttet muligheten til å banke ballen i hjørnet. En situasjon i forkant skapte imidlertid reaksjoner.

Reiten fikk så vidt klarert ballen unna i forkant av scoring, før hun ble taklet i bakken.

– Reiten blir jo meid over ende etterpå. Norge skulle kanskje hatt frispark der. Silva er for sent ute, der kunne dommer absolutt dømt et frispark til Norge, sa Torp om situasjonen.

EKSPERT: Carl-Erik Torp.

Også ved Portugals 2-1-scoring mente ekspertene at dommeren gjorde feil.

Diana Silva gikk i bakken i en duell med Tuva Hansen og keeper Aurora Mikalsen, og dommeren pekte på straffemerket.

Reprisene viste derimot at Portugal-spilleren ikke var først på ballen, og ekspertene mente at det var en ryddig duell mellom motstanderne.

– Det føles billig ut, sa Torp.

– Det er rare greier. Silva er egentlig ikke borti ballen. Det er Hansen som tar Silva, men Mikalsen som får det gule kortet, sier ekspert Alexander Schau.

Straffe ble det uansett, og selv om Mikalsen var fryktelig nære å stoppe skuddet, tok hjemmelaget ledelsen.

Terland reduserte

Andre omgang handlet om å slå tilbake for Norge. Og på topp fortsatte Terland å være en plage for det portugisiske forsvaret.

Etter 57 minutter ble hun spilt i bakrom etter en praktfull gjennombruddspasning av Reiten. Alene mot keeper lugget det imidlertid litt for Terland, som så ut til å sparke i gresset i avslutningsøyeblikket. Keeperen reddet, men minuttet senere fikk 22-åringen en nesten identisk mulighet.

Nå var det Maanum som fant spissen i bakrom og denne gangen gikk hun for motsatt hjørne. Keeperen fikk et bein på avslutningen, men ballen seilet i en bue inn i mål.

Mer dommerkritikk

Dette var imidlertid Portugals dag. For de var ikke ferdigscoret og nok en gang havnet dommeren i fokus hos Torp.

Hjemmelaget forsøkte å spille Catarina Amado gjennom det norske forsvaret. Mathilde Harviken løp etter og kom borti beina til portugiseren. Amado var langt unna å rekke ballen, men dommeren pekte på straffemerket igjen.

– Det er helt utrolig. Jeg kan ikke skjønne det. De løper inn i hverandre med ballen langt unna. Jeg synes det virker helt misforstått. Kan Amado nå den ballen, blir situasjonen en helt annen, kommenterte Torp.

– Det har ikke vært godt dømt av dommerne. Dømmingen er under enhver tvil. Det har vært dårlig dømming, la han til senere i kampen.

Denne gangen var straffesparket Carole Costa solid og Portugal tok ledelsen 3–2 20 minutter før full tid. Det holdt hele veien inn, dermed svinner Norges OL-håp hen, hele fem poeng bak Frankrike etter to kamper.