Stjernespiller dropper turnering i Norge: – Vi fryktet at han skulle komme

FIFA-delegasjon til Iran

FIFA meldte onsdag at de om kort tid vil sende en delegasjon til Iran for å sørge for at kvinner kan se landets neste VM-kvalifiseringskamp i fotball, melder NTB.

Det skjer en uke etter at en kvinnelig iransk fotballtilhenger satte fyr på seg selv utenfor en rettsbygning og senere døde. Det gjorde hun etter å ha fått beskjed om at det var en mulighet at hun ville bli sendt i fengsel i et halvt år for å ha prøvd å snike seg inn på en fotballarena i Teheran forkledd som mann.