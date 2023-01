NRK-ekspertene mener det er seks løpere som er aktuelle til 15 kilometer fri teknikk i VM, i tillegg til regjerende mester Hans Christer Holund:

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Harald Østberg Amundsen

Sjur Røthe

Didrik Tønseth

Iver Tildheim Andersen

Nå gjenstår kun ett av totalt fire uttaksrenn: fredagens 10 kilometer i Les Rousses. De øvrige rennene var 10 kilometer fri teknikk på Lillehammer, 20 kilometer fri teknikk i Davos og 15 kilometer fri teknikk i NM.

Uttaksresultater for 15 kilometer-kandidatene Ekspandér faktaboks Johannes Høsflot Klæbo Lillehammer: Syk

Davos: 5.-plass

Gjøvik: Prioriterte verdenscup i Livigno Simen Hegstad Krüger Lillehammer: 10.-plass

Davos: 1.-plass

Gjøvik: Syk Harald Østberg Amundsen Lillehammer: Sykdom

Davos: Ikke tatt ut etter sykdom

Gjøvik: 1.-plass Sjur Røthe Lillehammer: 9.-plass

Davos: 3.-plass

Gjøvik: 5.-plass Didrik Tønseth Lillehammer: 2.-plass

Davos: 4.-plass

Gjøvik: Syk Iver Tildheim Andersen Lillehammer: 1.-plass

Davos: 6.-plass

Gjøvik: 3.-plass

Johannes Høsflot Klæbo har så langt kun gått ett av dem, i Davos kort tid etter en sykdomsperiode. Der ble han slått av fire norske løpere: Krüger, Holund, Røthe og Tønseth. Ekspertene er imidlertid klar på at han må få gå VM.

– Klæbo er verdens beste langrennsløper og han kan velge de øvelsene han vil gå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn uten å nøle – før han deler ut enda en plass:

– Krüger og Holund har vist så høyt potensial mange ganger opp gjennom, så de tre er udiskutable, sier NRK-eksperten.

FÅR GRØNT LYS AV EKSPERTENE: Tour de Ski-pallen med Simen Hegstad Krüger (fra venstre), Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund mener NRK-ekspertene bør få gå i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK-ekspertene Torgeir Bjørn og Fredrik Aukland er samstemte om at det da er fire løpere som kjemper om de to siste plassene.

– Det er kinkig. Iver Tildheim Andersen har hatt en stor sesong. Særlig seieren på Lillehammer smeller høyt. Didrik Tønseth har vært nær på ham, samtidig vet vi at Harald Østberg Amundsen har vært redusert i første del av sesongen på grunn av covidsykdom.

Aukland og Bjørn mener sistnevnte er nær ved å gå seg inn i troppen etter å ha vunnet fristilrenn i skandinavisk cup og NM to helger på rad.

– Nå har han bygget seg opp igjen og viste med NM-gullet her at han er på vei mot gamle høyder, og han har bronse fra denne øvelsen i Oberstdorf. Det taler jo for at Østberg Amundsen tar én av de to ledige plassene. Da må man vurdere Iver Tildheim Andersen, om han er i stand til å ta en medalje i VM, opp mot Sjur Røthe og Didrik Tønseth, mener Bjørn.

UTFORDRES: Sjur Røthe (foran) har levert pallplass i et av uttaksrennene, vunnet norgescuprenn og vært på pallen i fellesstart. Didrik Tønseth (bak) ble nummer to, kun slått med 2,8 sekunder av Iver Tildheim Andersen på Lillehammer. En uke senere ble han nummer fire – foran Johannes Høsflot Klæbo og Tildheim Andersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fredrik Aukland tar til orde for at de må gjennomføres et amerikansk uttak. De av løperne som presterer best i verdenscupen i Les Rousses må få gå VM. Han mener det skiller så lite mellom de aktuelle kandidatene hittil i sesongen.

Det mener Iver Tildheim Andersen blir for enkelt.

– Njaei. Nei.Jeg syns de skal gjøre en helhetsvurdering. Det er på en måte fire uttaksrenn slik de har formulert det, så jeg syns det blir feil om bare neste helg skal bli utslagsgivende. Jeg syns ikke det skal være noen fordel å stå over det rennet her.

OVERRASKELSESMANN: Iver Tildheim Andersen vant 10 kilometer fri teknikk på Lillehammer. Nå tror NRK-ekspertene at han har en realistisk VM-mulighet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvor mye skal en verdenscupseier telle?

– Det burde telle veldig mye. De burde ta folk som kan vinne skirenn, ikke ta folk som blir jevnt nummer fire heller, sier Tildheim Andersen, som samtidig langt på vei deler ut en av plassene til NM-vinner Harald Østberg Amundsen:

– Hvordan syns det det ser ut for din egen del?

– Hadde jeg vært på landslag hadde det sett veldig bra ut, tenker jeg, flirer Tildheim Andersen.

Ingen Klæbo-garanti

Distanselandslagstrener Eirik Myhr Nossum er krystallklar på at ingen av de fire ledige plassene er delt ut. Selv Johannes Høsflot Klæbo får ingen lovnad, heller ikke Simen Hegstad Krüger:

– Jeg har levd med at eksperter tar ut lag siden Beitostølen. Når man går fra den ene til den andre, så er det ulike lag, flirer landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

HODEBRY: Eirik Myhr Nossum tar sammen med sprinttrener Arild Monsen, langrennssjef Espen Bjervig og fagansvarlig Per Elias Kalfoss ut den norske VM-troppen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han er hemmelighetsfull når det kommer til uttaket, og vil åpenbart ikke trekke ene eneste konklusjon før det siste av fire uttaksrenn er gått. Fredag går de håpefulle 10 kilometer fristil i Les Rousses. Det gjør også verdenscuptoer Pål Golberg, som sier til NRK at han ikke ser på seg selv som en kandidat til å gå 15 kilometer fristil i VM.

På spørsmål om hvordan Nossum vekter en verdenscupseier, svarer hans slik:

– Det er absoutt en fordel å vinne skirenn og det er veldig mange her som har vunnet skirenn. Da hadde du blitt sittende igjen med akkurat samme, for du har folk som har vunnet VM, men ikke nødvendigvis har vunnet i år. Så vet man at de historisk har vært gode i mesterskap. Det er alltid en fordel å ha vært i et mesterskap, så det er mye som skal inn i bildet her, sier Nossum.

Mesterskapsprestasjoner i distanserenn Ekspandér faktaboks Johannes Høsflot Klæbo OL-bronse: 15 kilometer klassisk i 2022 Simen Hegstad Krüger OL-gull: 30 kilometer med skibytte i 2018

OL-sølv: 15 kilometer fristil i 2018

OL-bronse: 50 kilometer fristil i 2022

VM-sølv: 30 kilometer med skibytte og 15 kilometer fristil i 2021

VM-bronse: 50 kilometer klassisk i 2021 Harald Østberg Amundsen VM-bronse: 15 kilometer fristil i 2021 Sjur Røthe VM-gull: 30 kilometer med skibytte i 2019

VM-bronse: 30 kilometer med skibytte i 2013 og 50 kilometer fristil i 2019 Didrik Tønseth 4.-plass fra 30 kilometer med skibytte i 2015 som beste plassering. Ble nummer fem på 15 kilometer sist han deltok i 2019. Iver Tildheim Andersen Aldri deltatt.

Det er ifølge sesonginformasjonen tre hovedkriterier for uttaket til Norges VM-tropp: Resultater i verdenscupen 2022/23, resultater i norgescup og skandinavisk cup i 2022/23 og prestasjoner i verdenscupen i 2021/22.

VM-troppen offentliggjøres 30. januar 2023.