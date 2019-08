Stjerneskuddet Haaland får hemmelige råd av Solskjær

– Han er en viktig person i livet mitt, sier Erling Braut Haaland om gamletrener Ole Gunnar Solskjær.

De to jobbet sammen i Molde og har fortsatt kontakt etter at Haaland dro til østerriksk fotball og Solskjær til Manchester United.

– Han har hatt en stor innflytelse på både fotballkarrieren min. Det er mye å lære av ham.

– Hvilke råd gir han deg?

– Det holder vi for oss selv, men han er en god person. Det er det jeg har å si, svarer unggutten hemmelighetsfullt.

Ole Gunnar Solskjær og Erling Braut Haaland sammen i Molde i fjor sommer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Stor innflytelse på laget

Haaland, sønn av tidligere utenlandsproff Alf Inge Haaland, er nå toppscorer i den østerrikske serien med fire mål (tre av dem mot Wolfsberger lørdag) på tre kamper for Salzburg.

NRK møter 19-åringen på stadion i Salzburg hvor han nå har vært i ett år.

– Alt er veldig profesjonelt her og det er flere folk rundt omkring i klubben som hjelper til med å optimalisere hverdagen din, sier Haaland.

Etter en vår der han slet med spilletid får nordmannen nå tillit.

– Erling har stor innflytelse på laget. Han jobber hardt og tenker alltid på hvordan han kan bli bedre. Med den mentaliteten kan du nå langt, sier Salzburg-manager Jesse Marsch til NRK.

Forrige uke spilte Erling Braut Haaland og Salzburg vennskapskamp mot Real Madrid. Etter kampen byttet Haaland drakt med forbildet Karim Benzema. Foto: Kerstin Joensson / AP

På Lagerbäcks liste

Med to viktige landskamper bare uker unna følger Norges landslagssjef Lars Lagerbäck nøye med på Haaland, og skal vi tro svensken nærmer 19-åringen seg en A-landslagsdebut.

– Han har i hvert fall kommet så langt at jeg kan si at han er inne på vår liste over pluss/minus 35 spillere. Så får vi se hvor han havner når det blir klart for å ta ut laget, sier Lagerbäck til NTB på spørsmål om «hvor setter du Haaland inn i bildet nå?».

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck sier Erling Braut Haaland er en av 35 aktuelle spillere for landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge møter Malta (hjemme) og Sverige (borte) i EM-kvalifiseringen i september, og må trolig slå begge for å holde liv i håpet om EM-plass via kvalifiseringen.

Men selv tror ikke Haaland han får prøve seg allerede i høst.

– Det blir kanskje aktuelt neste år. Vi får se. Alle vil jo være med på A-landslaget, men det er en god del som ikke blir tatt med. Det får komme når det kommer, sier han rolig.

VIDEO: Erling Braut Haaland (19) scoret tre mål for Salzburg i lørdagens kamp mot Wofsberger. Her er han på hjemmebanen i Salzburg hvor han nå føler seg hjemme etter ett år i klubben. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Erling Braut Haaland (19) scoret tre mål for Salzburg i lørdagens kamp mot Wofsberger. Her er han på hjemmebanen i Salzburg hvor han nå føler seg hjemme etter ett år i klubben.