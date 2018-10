Den verdenskjente rapperen 50 Cent har invitert Khabib Nurmagomedov til å kjempe for hans arrangør, Bellator MMA, og lover to millioner i kontanter på rappen om han takker ja. Tilbudet kommer etter at forrige helgs UFC-tittelkamp mellom Nurmagomedov og Conor McGregor utartet til reint masseslagsmål. Nurmagomedov gikk til angrep på McGregors lagkompis, angivelig etter at iren selv delte ut noen slag.

LES OGSÅ: MMA-utøvere fortviler etter skandalen: – Ødelegger idretten

I etterkant ble både McGregor og Nurmagomedov utestengt i ti dager av arrangøren, Nevada State Athletic Commission. Også premiepengene ble holdt tilbake i påvente av en etterforskning rundt kampen.

Alt bråket fikk 50 Cent til å gå ut med invitasjonen. Rapperen er ambassadør for arrangøren Bellator, og han ser nok reklameverdien i å ha tittelholderen i lettvekt i sin stall

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nurmagomedov har i etterkant truet med å si opp UFC, fordi arrangøren nå også varsler at de vurderer å straffe en av hans egne lagkamerater, Zubaira Tukhugov.

Tukhogov angrep McGregor inne i ringen, og ble arrestert etter kampen, men seinere løslatt da McGregor bestemte seg for ikke å anmelde saken.

Tukhugov er selv UFC-utøver, og arrangøren har derimot bestemt å frata ham hans neste kamp etter episoden.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Men blir det et stjernemøte mellom Nurmagomedov og 50 Cent? UFC-stjerna svarte på 50 Cents invitasjon:

– Bare gi meg stedet.

Det har vært mye trøbbel rundt de to UFC-utøverne. I april ble det utstedt arrestordre på McGregor etter at han og flere lagkamerater angrep en buss med UFC-utøvere.