Stjernenes makt

Tirsdag publiserte nettstedet The Athletic en overskrift om hva som har skjedd med toppidretten de siste månedene. Den sa: «Saudi-Arabia kjøper sport – dette er grunnen».

Ikke en spiller. Ikke en klubb. Ikke en turnering.

Saudi-Arabia kjøper sport.

Slik er det nesten blitt. Med oljepenger har staten sponset og arrangert store konkurranser innen boksing, sykling, Formel 1 og e-sport. De har kuppet golf. I fotball henter Saudi Pro League superstjerner, investeringsfondet eier Newcastle og staten vil ha VM. Neste sport på listen kan bli tennis.

Ofte har Saudi-Arabia spasert inn til dekket bord. På herresiden i fotball har den eneste skikkelige motstanden kommet fra fans, presse og organisasjoner som rettet fokus mot statens grove brudd på menneskerettigheter.

Men én turnering har ikke Saudi-Arabia fått tak i. Og det er kvinnenes fotball-VM.

Avtale i boks

Det finnes en spesiell aktivisme blant de kvinnelige spillerne som ikke eksisterer på herresiden. Om de ser noe de misliker, sier de ifra. De setter krav og får dem innfridd. De slåss for lønninger, rettigheter og respekt. De driver fotballen fremover.

I år har Fifa og Saudi-Arabia opplevd hvor sterke de er.

I januar kom det frem at Fifa hadde inngått en avtale med Visit Saudi, statens turistbyrå, om sponsing av VM i Australia og New Zealand, som starter torsdag neste uke. Den var ikke bekreftet, men avisen The New York Times har skrevet at samarbeidet i praksis var i boks.

Dette ga mening for begge parter. For Fifa var det penger i kassa. For Saudi-Arabia bidro avtalen til å fremstille landet som progressivt og tolerant. Visit Saudi sponset Fifas VM for klubblag i februar, og Fifas president, Gianni Infantino, er god venn med landets leder og kronprins, Mohammed bin Salman.

VILLE SPONSE KVINNE-VM: Saudi-arabias kronprins Mohammed bin Salman ville sponse fotball-VM i Australia og New Zealand. Her med Fifa-president Gianni Infantino og Russlands president Vladimir Putin under herrenes fotball-VM i 2018. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Det var også klassisk Fifa. De kjørte på med egne planer, uten en gang å konsultere landene som faktisk skulle arrangere turneringen.

Som vanlig hadde de heller ikke pratet med spillerne.

Akkurat der gjorde de en feil.

I kø for å kritisere

Selv Infantino må innerst inne ha forstått at Visit Saudi ikke var en passende sponsor for et VM for kvinner. Turneringen er et symbol på likestilling, og flere av spillerne er homofile.

I Saudi-Arabia er det kriminelt å være LHBTQ+. Ifølge Equalindex kan homofile straffes med fengsel og piskeslag.

Kvinner hadde ikke lov til å kjøre bil eller dra på fotballkamper der før i 2018. Saudi-Arabia har siden opprettet en fotballiga for kvinner og et landslag, men så nylig som i fjor introduserte staten lover med diskriminering av kvinner innen ekteskap, skilsmisse og avgjørelser om barn, ifølge Human Rights Watch.

Snart sto de kvinnelige stjernene i kø for å slakte den rapporterte sponsoravtalen.

– Fullstendig uakseptabelt, sa USAs Megan Rapinoe.

– Bisarre greier, sa spisspartner Alex Morgan.

– Hyklersk, sa Nederlands målmaskin Vivianne Miedema.

HYKLERSK: Det mener nederlandske Vivianne Miedema, til høyre. Foto: AP

Både Rapinoe og Miedema er i homoseksuelle forhold, sistnevnte med England-stjernen Beth Mead. Spillerne fikk støtte av fotballforbundene til Australia og New Zealand, som skrev til Fifa med krav om en forklaring. Fifa får ofte kritikk på herresiden, men stort sett kommer den fra fans og presse, og den endrer lite.

Denne gangen var det spillerne som sa noe. Og det endret alt.

Ingen bagatell

I mars innrømmet Infantino at det hadde vært forhandlinger med Visit Saudi, men at avtalen nå var død. Det var uansett en bagatell, sa han, fordi avtalen aldri ble inngått.

Men nyheten var stor. Fifa hadde aldri begynt forhandlingene om de hadde forutsett slike reaksjoner. En kilde fortalte avisen The Sydney Morning Herald at kritikken hadde «sjokkert» Fifa. The New York Times skrev om krisemøter bak sceneteppet, og skikkelser fra Saudi-Arabia som var frustrerte over at avtalen hadde kollapset.

Så tungt veier stemmene til spillerne. Selv ikke Fifa eller Saudi-Arabia fikk det som de ville. Dette gjør det aktuelt å stille et spørsmål.

Hva om herrene hadde gjort det samme?

Stille blant herrene

Det blir så klart hypotetisk, men hva om Cristiano Ronaldo, med nesten 600 millioner følgere på Instagram, hadde engasjert seg på samme måte?

Kontrasten mellom damene og herrene er enorm. Det var ingen store stjerner som sa noe om VM i Qatar. Noen få land – inkludert Norge – sto bak protester om menneskerettigheter i løpet av kvaliken, men de ble altså gjort som lag.

En gruppe land skulle protestere mot Qatars behandling av homofile ved å spille med kapteinsbind i regnbuefarger. Den markeringen ble avlyst så fort Fifa truet med gule kort.

FLYTTET TIL SAUDI-ARABIA: Cristiano Ronaldo gikk til den saudiarabiske-klubben Al-Nassr i januar. Foto: AP

Blant damene kommer engasjementet i form av ord. Og det kom fra de største: Rapinoe, Morgan, Miedema. Ada Hegerberg sa ikke noe om Visit Saudi, men i april deltok hun i en kampanje med Amnesty som ba Fifa om å betale kompensasjon til familiene av migrantarbeidere som hadde mistet sine liv i Qatar.

Individene på herresiden? Der skjer det lite.

De største navnene er på lag med flere land som er blant verstingene med hensyn til likestilling og menneskerettigheter. Lionel Messi er turistambassadør for Saudi-Arabia. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og en rekke andre har dratt til Saudi Pro League.

Stillheten er blitt normal. Og ingen forventer noe annet.

Viktig påminnelse

Kan dette forsvares? Stillheten er på én måte forståelig. Den politiske og økonomiske makten til land som Qatar og Saudi-Arabia er blitt så stor at kritikere risikerer negative konsekvenser fra klubber, forbund og sponsorer.

Den tidligere Finland-kapteinen Tim Sparv skrev i 2021 at han kjente spillere som ønsket å si noe om Qatar, men som ikke turte.

Og det er lett å si, som flere gjør, at det ikke er spillernes ansvar å få bort sportsvasking.

Men kvinnene har vist hva som er mulig om man tør. Om man står samlet. I vår fikk de Fifa til å garanterte at hver VM-deltaker får utbetalt mer enn 300.000 kroner i premiepenger. De oppnådde dette med et brev signert av 150 spillere, en kampanje med en kraft og størrelse som virker utenkelig på herresiden.

Som aktivister er kvinnene forbilder for herrene. Ingen skal forvente at alle spillere engasjerer seg i saker om likestilling og menneskerettigheter, men for de som skulle vurdere det, har Visit Saudi-saken vært en viktig påminnelse.

Stjernene har makt. Så sant de tar den i bruk.