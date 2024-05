– Har du sett på makan?! For en avslutning her i de siste sekundene, ropte kommentator Christian Nilssen ut da ballen smalt i undersiden av den norske tverrliggeren.

NRKs ekspertkommentator Kristoffer Løkberg stemte i:

– Det er den kontringa vi ikke skal ha imot her på slutten her da. Ballen er på vei utenfor ja, men Harviken setter den i tverrliggeren.

– Takk og pris for den tverrliggeren, sier Løkberg.

Mathilde Harviken selv forteller at hun følte at hun måtte prøve å avverge, og at det var derfor hun kastet seg inn i situasjonen.

– Det var litt kaotisk, men jeg er usikker på om ballen hadde gått inn i det hele tatt, men jeg følte jeg stod foran mål og bare måtte kaste meg frem og så var jeg litt redd det skulle bli selvmål, men heldigvis så gikk den stang ut.

– Står tiden litt stille?



– Ja, jeg bare så den ballen gå i stolpen og heldigvis ut. Det var godt se den gå ut, men det var litt nervepirrende akkurat etter at jeg hadde sleivsparket den ut.

Norges landslagssjef Gemma Grainger priset seg også lykkelig for at Harvikens inngripen ikke førte til selvmål.

– Noen der oppe må ha passet på meg, sier Grainger og ser opp mot taket.

– Avventende

I en tett og jevn EM-kvalifiseringsgruppe var det viktig for Norge med poeng i den første kampen mot Italia på hjemmebane.

Men Italienerne var vanskelige å knekke Oslo-varmen – og det endte med uavgjort på Ullevaal.

– Vi blir litt for avventende og litt for nølende hele kampen gjennom, kommenterte NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i andre omgang.

– Jeg savner den litt risikovillige pasningen for å prøve å skape noe. I stedet for så triller de bakover og bakover.

Og Løkberg var ikke særlig nådig i dommen av det norske landslaget da kampen var ferdig. Han var tydelig på at de norske kvinnene skuffet han.

– Jeg mener det er Norge som skal være mest fornøyd med dette resultat. Jeg er skuffa over Norge. Vi mangler litt den galskapen, den råskapen for å skape noe Norge. Jeg tror de ble litt for tidlig redde for å tape. Jeg er skuffa over at viljen til å vinne ikke overvant frykten for å tape her fremfor 10.000 tilskuere på Ullevaal.

Norges Mathilde Harviken er uenig med Løkberg i at de var redde for å tape kampen mot Italia.

– Frykten for å tape som tok dere? spør NRKs reporter.



– Nei, jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg føler det er mye marginer og det er mye som skjer frem og tilbake der. Det er varmt og vi får kanskje ikke satt spillet helt ordentlig, men jeg føler det blir en jevnspilt kamp. Ingen av lagene som har alt for store sjanser, sier Harviken.

Norges poengdeling kommer til tross for at de norske stjernene var tilbake med landslagsdrakt på. Verken Hegerberg eller Graham Hansen har spilt landskamper siden kampen mot Kroatia i februar.

– Fullt mulig å sette den i mål

KJEMPEBOM: Celin Bizet Ildhusøy var fryktelig nær scoring like før pause. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Italia hadde et visst overtak på Norge allerede i første omgangen, men det norske laget hadde både en og to sjanser til å score.

En halvtime inn kom omgangens største sjanse så langt for Norge. Etter en kort slått corner sendte Caroline Graham Hansen et innlegg inn i boksen som først endte hos motstanderen før den datt ned. Mathilde Harviken prøvde seg på skudd men forsøket gikk utenfor.

– Jeg synes Norge er litt forsiktige og avventende. De kan kanskje skylde litt på varmen, for det er varmt i dag, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Like før pause brant Norge to store sjanser på rad. Graham Hansen driblet seg inn mot Italias sekstenmeter og avfyrte et skudd rett på keeper. Celin Bizet Ildhusøy var på returen, men smalt ballen langt over mål.

– Det er en ok redning av Italias målvakt, men returen er jo mulig å score på. Den er vanskeligere enn det folk skal tro, den kommer til brått på. Spretter litt ekkelt. Men det er fullt mulig å sette den i mål, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Bommer på åpent mål Du trenger javascript for å se video.

Uansett gikk Norge til pause på stillingen 0–0 mot italienerne.

Og i pausen ble Ildhusøy, like etter kjempebommen, byttet ut til fordel for Elisabeth Terland.

– Celin Bizet hadde en av de største sjansene før pausen, og så byttet du henne. Hvorfor?

– Vi har så mange sterke spillere og vi følte vi trengte mer intensitet og vi følte at Terland hadde det i seg. Vi hadde en perfekt start i andre omgang når hun er på skuddhold og nesten scorer, sier landslagssjef Gemma Grainger.

– Kommer inn og krever ballen

I andre omgang smalt det i gang med en norsk sjanse allerede etter fem minutter. Graham Hansen med ball dro seg innover i italienernes sekstenmeter og fikk tuppet ballen ut til Elisabeth Terland som fikk tid til å sikte, men ballen gikk i motspiller og ut.

Fem minutter senere får italienerne masse rom foran Norges mål. Sofia Cantore stilte inn siktet, men heldigvis for Norge og tilskuerne på Ullevaal gikk ballen til side for mål.

Inn i omgangen kom også Ada Hegerberg innpå i hennes første landskamp på lang tid.

– Hegerberg har kommet inn og vært involvert med en eneste gang. Hun er uredd, kommer inn og krever ballen, vil sette sitt preg på kampen, sier Løkberg.

Allerede på tirsdag møtes Norge og Italia igjen. Da i støvellandet. Så spørst det hvor mye Hegerberg får spille der.

– Jeg vet ikke om det blir 90 minutter, men jeg vil ha en samtale med henne. Hun er i veldig god form, sier Norges landslagssjef Gemma Grainger.