Det er ingen tvil om at det ble en stor norsk dag i Østerrike lørdag. Andreas Stjernen hoppet sist av alle og avsluttet med et hopp på 226 meter, og tok dermed karrierens første verdenscupseier.

– Det er helt utrolig. Jeg vet ikke helt hva jeg føler. Jeg har ikke landet helt enda. Utrolig godt å ta den første seieren, sier en litt overrasket Stjernen etter skiflygningen.

– Det har vært en lang vei hit, og i tillegg står jeg på pallen med romkompisen. Det er artig, ler trønderen.

Daniel-André Tande tok andreplassen etter et hopp på hele 240,5 meter. Og Robert Johansson sikret fjerdeplassen.

Se Daniel-André Tandes 240,5 meter lange hopp her.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med min egen hopping, sier Tande.

Det var altså ingenting å si på den norske laginnsatsen. Skiflyging er tydeligvis noe nordmennene er gode på.

– Vi har nok en teknikk som passer skiflyging godt, og vi har kommet godt i gang i år. Også gleder vi oss til i morgen og VM i neste uke, sier Stjernen.

Sveitsiske Simon Ammann tok tredjeplassen bak Tande.

– Mo i knærne og øm i hjertet

– Andreas Stjernen får betalt for hardt arbeid og lang og tro tjeneste. Det er jo sånt som får meg til å bli helt mo i knærne og øm i hjertet, ropte hoppkommentator Christian Nilssen etter det ble klart at Stjernen vant.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen lar seg også imponere over Stjernen og det norske laget.

– Det er så ufattelig fortjent at han får den seieren her. Og for en prestasjon av det norske laget i dag.

TO NORSKE PÅ PALLEN: Andreas Stjernen og Daniel-André Tande på seierspallen sammen Simon Ammann. Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP

Stjernen ledet skiflygingsrennet i Kulm etter første omgang etter et hopp på hele 229 meter. Han ledet med 6,2 poeng over sveitsiske Simon Ammann.

Forholdene ble tyngre etter at Stjernen hoppet og flere av de beste i verdenscupen fikk det dermed tungt.

Johann André Forfang ble egentlig nummer åtte, men ble senere diskvalifisert på grunn av feil med utstyret.

Neste helg er det klart for skiflygings-VM i Oberstdorf.