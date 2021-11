Stjernen refset for dobesøkene – nå ryddes det opp i reglene

Den greske tennisstjernen, rangert som nummer fire i verden, har i lang tid måtte fekte bort beskyldninger om taktiske toalettbesøk.

Daniil Medvedev beskyldte Tsitsipas for usportslighet da han tok en lengre toalettpause under en match i Miami i 2018.

Alexander Zverev anklaget ham for å motta veiledning fra faren via mobilen mens han var på toalettet i slutten av august. Han mente det skjedde stadig vekk.

Andy Murray hisset seg opp over Tsitsipas' toalettpauser i deres møte i 1. runde av US Open i september.

– Jeg syns han er en fantastisk spiller. Jeg syns han er positiv for idretten, men jeg har ikke tid til dette og mistet respekt for ham, sa Murray like etter episoden.

Nekter for taktisk spill

Kort tid senere etter fikk han utløp for frustrasjonen på Twitter:

«Dagens fakta: Det tar dobbelt så lang tid for Stefanos Tsitsipas å gå do som det tar for Jeff Bezos å fly til verdensrommet. Interessant».

FRUSTERT: Andy Murray tapte i 1. runde av US Open mot Stefanos Tsitsipas. Kampen gikk helt til fem sett. Foto: Robert Deutsch / Reuters

Tsitsipas har nektet for at far og trener, Apostolos Tsitsipas, hjelper ham.

Han forklarer de lange dopausene med at han ønsker å bytte til tørre klær. Han hevder det tar ham fem-seks minutter å bytte sokker, sko, skjorte, shorts og hele pakken.

– Hensikten er ikke å bryte rytmen til noen, det er ikke et taktisk virkemiddel. Jeg fokuserer kun på meg selv og ikke på motstanderen, sa han nylig til tyske Bild.

Begrenser dobesøkene

Men uavhengig av grekerens hensikt, vil handlingsrommet hans strammes inn fra neste sesong.

– Det er en regel som kanskje er satt for å unngå kanskje sånne hendelser som i høst, der spillere og motspillere fyrer seg veldig mye opp over det, sier Casper Ruud til NRK.

ATP vil kun tillate at nordmannen og resten av tennisstjernene oppholder seg tre minutter på do. Klokken teller ned fra døren lukkes. De får i tillegg to minutter til å skifte antrekk på.

KLAR FOR LANDSKAMP: Casper Ruud på Hasle onsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg går på toalettet noen ganger, men det er kun for å skifte antrekk fordi jeg svetter ganske mye og som regel de stedene det er høyest luftfuktighet. Jeg blir så svett at det føles som jeg går i et siv i skoene, så det er egentlig eneste grunnen til at jeg går på toalettet, sier Ruud til NRK.

Davis Cup mot Ukraina Ekspandér faktaboks Norge møter Ukraina landskamp fredag 26. og lørdag 27. november. Det laget som først vinner tre kamper utropes til vinner. Fredag spilles det to kamper i single. Lørdag spilles det én kamp i double og – ved behov – to kamper i single. Spillerne kan spille flere kamper. Vinneren kvalifiserer seg til play-off for deltakelse i neste års sluttspill. Davis Cup kan sammenlignes med et VM. Norges lag: Casper Ruud

Viktor Durasovic

Lukas Lilleengen

Andreja Petrovic

Herman Høyeraal

Kaptein: Anders Håseth Ukrainas lag: Illja Martsjenko

Serhij Starkhosky

Vitalij Satsjko

Oleksij Krutykh

Denys Moltsjanov

Kaptein: Andrij Medvedev

– Trodde det var slik reglene var

Verdensåtteren er for øyeblikket aktuell med det norske landslaget i Davis Cup. Norge møter Ukraina til landskamp om en billett i play-off til neste års sluttspill. Ruud står i spissen for det norske laget sammen med Viktor Durasovic (338 i verden).

På motsatt side står blant annet Ukrainas ener, Illja Martsjenko (163), som er en av de mest erfarne spillerne under ATP-nivå. Han var blant dem som retvitret Murrays utspill.

– Det morsomme: Jeg trodde det var slik reglene var hele tiden, gliser Martsjenko til NRK.

SLO MURRAY: Illja Martsjenko har, i likhet med Casper Ruud og Viktor Durasovic, møtte Andy Murray i 2021. Ukraineren slo briten i februar. Foto: Felice Calabro' / AP

PS! Martsjenko har en karriereseier mot en topp 10-spiller. Han slo David Ferrer (7) i 2016.