Stjernen og Tande mister Lahti-helg

Det norske hopplaget fikk en stor nedtur under lørdagens lagkonkurranse, hvor finaleomgangen gikk uten de norske hopperne. Søndag, når det er duket for individuelt renn, sitter kun Johann André Forfang, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud på bommen. Daniel André Tande er fortsatt uaktuell med kneskade etter fredagens fall, mens Andreas Stjernen falt under prøveomgangen lørdag.