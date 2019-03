Stjernen legger opp etter Raw Air: – Hvis jeg vinner, knekker jeg skia og løper hjem

– Hvis jeg skulle ha fortsatt så måtte det skjedd noe utrolig tror jeg, sier Stjernen etter å ha fortalt at han gir seg som hopper.

– Hvis du vinner Raw Air sammenlagt da?

– Hvis jeg vinner Raw Air sammenlagt, knekker jeg skia i Vikersund og så løper jeg hjem.

30-åringen har drevet med hopp nesten hele livet, men sier at lenge har vært klar på at han skulle gi seg etter denne sesongen.

– Motivasjonen til å ta ut det beste hver dag på trening og ofre alt i bakken, den er borte. Og da tror jeg nok ikke at en har noe i en hoppbakke å gjøre lenger heller.

– Husker du når du tenkte at «nå er jeg ferdig»?

– Nei, jeg tror ikke det er ett øyeblikk. Det var sikkert noen øyeblikk i sommer da jeg landet på kulen og det var 30 grader og hopping føles ut som det verste som finnes, sier Stjernen og ler.

Fire bakker igjen

PÅ TOPP: I fjor tok Stjernen tok sin første og eneste verdenscupseier. Foto: Erwin Scheriau / AFP

Likevel er det ikke helt over. Stjernen skal delta i Raw Air før han legger hoppkarrieren på hylla. Holmenkollen, Lillehammer, Granåsen og Vikersund venter før det hele er over. Selv mener han at han er en «outsider», men han håper at det at han legger opp gjør at han kan senke skuldrene.

– Jeg håper jo at jeg kan komme i gang på den måten jeg har gjort før, sier 30-åringen.

– De første hoppene i Kollen er veldig viktig. Jeg har ikke noe klart mål om hvilken plassering, men jeg vil kose meg mest mulig.

Hvis det derimot skulle gå dårlig i Kollen og i Lillehammer forteller han at det kan være han avslutter før. Men det tar han dag for dag.

– Hvis jeg føler at jeg ikke er mentalt klar for å hoppe skiflyging og ikke henger med i toppen, så kan det være at jeg gir meg i Granåsen.

En «sliter»

Stjernen var med på å ta gull i lagkonkurranse i både OL og VM i fjor, da hopplandslaget virkelig var i flytsonen. Det eneste han føler at han mangler, er en individuell mesterskapsmedalje.

– Jeg hadde nå en del forsøk og jeg klarte det ikke. Jeg har gitt alt for å få det til, og da er det greit, sier han.

– Jeg har jo hørt at folk har kalt meg en sliter, så jeg har jo sikkert vært det i en del år.