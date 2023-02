Det oppsto et sjeldent drama på oppløpssiden under kvinnenes løp under terreng-VM i friidrett.

Letesenbet Gidey fra Etiopia så ut til å løpe inn til et trygt VM-gull, men 30 meter fra mål kollapset stjerneutøveren plutselig og falt i bakken.

Hun er regjerende verdensmester på 10 000 meter, innehar verdensrekordene på 5000 meter, 10 000 meter og halvmaraton, og var forhåndsfavoritten i terreng-VM.

Gideys trener Haile Eyasu stormet ut i løypen og hjalp henne på beina etter det oppsiktsvekkende fallet. En etiopisk supporter kom også til unnsetning, og 24-åringen krysset målstreken som fjerde utøver i mål.

– Et av tidenes mest dramatiske øyeblikk

Det var rundt 35 grader under løpet i Bathurst i Australia, og i målområdet så Gidey fremdeles helt utmattet ut. Hun ble omringet av medisinsk personell etter å ha krysset målstreken og ble raskt fraktet ut i rullestol.

Fordi hun hadde fått hjelp utenfra til å komme seg på beina etter kollapsen, ble etiopieren diskvalifisert fra løpet. Det skal gå bra med stjerneløperen nå, men hun har ikke uttalt seg etter løpet.

– Et av tidenes mest dramatiske øyeblikk i terreng-VMs historie, skriver journalist i Athletics Weekly, Jason Henderson, på Twitter.

Gideys fall kom omtrent samtidig som Beatrice Chebet passerte henne på oppløpet. Kenyaneren krysset målstreken først, og tok sitt første seniorgull i terreng-VM.

– Jeg er glad for å vinne. Jeg har representert landet mitt på en god måte og vunnet gull, sier hun til NRKs podkast «I det lange løp» og forteller at sommerens store mål er VM i Budapest.

– Jeg hadde ikke forventet å vinne, men jeg så at hun sakket ned. Jeg så at jeg hadde en sjanse og akselererte. Jeg følte at hun ikke hadde mer å gi og ikke kunne true meg. Jeg visste at jeg hadde potensial til å vinne, jeg følte meg sterk, sier Chebet til World Athletics.

Tsigie Gebreselama tok sølvet, Agnes Jebet Ngetich bronsen.

– Virkelig intenst

Det var også høy luftfuktighet i området under løpet. Skyer dekket etter hvert himmelen, og herrenes løp ble utsatt i 20 minutter på grunn av lyn og regn. Det skriver journalist i friidrettsnettstedet Jonathan Gault på Twitter.

Jacob Kiplimo vant herrenes løp foran Berihu Aregawi og Joshua Cheptegei.

– Det var en god løype. Selv med mye vind, var det virkelig intenst. For meg er det en fordel at det er mye bakker der vi trener i Uganda. Det var ikke lett, men jeg gjorde mitt beste, sier Kiplimo.

Det var ingen nordmenn på start i hverken herre- eller kvinneklassen.