Maratonkongen Eliud Kipchoge har fått nok. Han ber om hjelp etter at eit utal av landmennene hans har vorte tekne for doping den siste tida.

38-åringen meiner at Det kenyanske friidrettsforbundet og antidopingstyresmaktene i landet har mislykkast i deira arbeid.

– Forbundet burde fortelje utøvarar som ikkje ønskjer integritet i idretten, at dei skal slutte. La oss respektere idretten, seier verdsrekordhaldaren på maraton, ifølgje Standard.

Utsegnene kom under eit møte med leiaren for Friidrettens integritetseining (AIU), Brett Clothier, som var på besøk i Kenya. AIU rykte nyleg ut og åtvara om at det går føre seg systematisk juks i kenyansk friidrett.

– Ein alvorleg trussel mot idretten

AIU har oppdaga eit «kriminelt mønster» der folk med medisinsk kunnskap prøver å dekkje over brot på dopingreglane. Det heile blir beskrive som ein «pest» som breier om seg i det afrikanske landet.

– Doping i Kenya blir meir og meir velorganisert, noko som blir stadfesta av at folk med medisinsk erfaring er involvert. Det er ein alvorleg trussel mot idretten, seier David Howman frå AIU.

NRK har kontakta Det kenyanske friidrettsforbundet for ein kommentar til utsegnene frå Kipchoge og Howman, men har førebels ikkje fått svar.

Ifølgje Kipchoge blir seminar om antidoping i Kenya brukt til å åtvare utøvarane, ikkje lære dei om rett og gale.

For mange kenyanarar kan sportsleg suksess og premiepengane det medfører, vere vegen til eit meir velståande liv. Kipchoge meiner at pengar og griskheit, og dessutan press frå trenarar og familie, er rota til det vondet – dopinga.

– La oss få trenere som har lidenskap for sporten, ikkje berre dei som snakkar om pengar på treningsleir.

– Andre seier at eg har sprunge i 20 år og spør korleis det skjer naturleg. På neste seminar, lærer utøvarane å verdsetje sporten. For no lærer dei ingenting. Dei kjem berre fordi dei fryktar forbundet, meiner Kipchoge.

Spår endå fleire dopingtekne

Saman med fleire andre utøvarar ønskjer han at AIU hjelper landet med å trappe opp krigen mot doping. Planen er å auke utøvarane kunnskap, få meir testing og fleire etterforskingar.

AIU-sjef Clothier spår at dopingskredet i kenyansk idrett vil halde fram dei kommande månadene, etter kvart som desse grepa blir innførte.

– Det vil bli fleire sanksjonar, og dei må vere førebudde på fleire positive prøver. Vegen er lang, men det er ein god veg for idretten å gå slik at reine utøvarar blir verna, sa han frå talarstolen i Kenya.

– Eg trur det er viktig at Kenya, saman med internasjonal friidrett, er med og styrkjer antidopingarbeidet. Inntrykket mitt er at AIU og ADAK styrkjer arbeidet og strammar grepet ytterlegare no, seier dagleg leiar i Antidoping Noreg, Anders Solheim, til NRK.

Verst i Kenya?

Antidoping Noreg har samarbeidd med Kenya i over eit tiår, og hjelpte landet med å stable på beina deira eigen antidopingorganisasjon, ADAK, i 2016.

– Dei trong eit eige organ, noko historia har stadfesta gjennom at det har komme mange saker i Kenya, fortel Solheim.

Han meiner at dei mange positive prøvene som har komme ut av landet, er eit bevis på at antidopingarbeidet fungerer betre og betre.

– Er problemet mykje større i Kenya enn andre stader? Det veit vi ikkje. Men det vi veit er at kenyanarane som dopar seg blir tekne og at det er ein bra ting, seier Solheim.

Kenya er eitt av sju land der AIU meiner det er høgast førekomst av doping, og som eit resultat bidreg til å skade ryktet til idretten. Dei andre nasjonane er Etiopia, Marokko, Nigeria, Bahrain, Belarus og Ukraina.