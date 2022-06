Stjernefall i NM har vært et tema: – Det merkes så klart

Jakob og Henrik Ingebrigtsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal har reist til høyden for å forberede seg til VM, mens Karsten Warholm og Filip Ingebrigtsen er skadet. Dermed er lista over Norges største friidrettsstjerner kraftig forkortet under NM i Stjørdal denne helgen.

– Det er utrolig vanskelig å finne et passende tidspunkt, spesielt for internasjonale stjerner. Friidrettssesongen er relativt kort og da blir det x antall helger og vanskelig finne en som passer for alle, sånn er det bestandig, sier NM-komitéens leder, Katarina Sederholm Hoff.

De to siste koronasesongene har norgesmesterskapet blitt avholdt på høsten. I år la Det internasjonale friidrettsforbundet de aktuelle datoene til tidlig sommer. Denne søndagen går blant annet fristen ut for å ta VM-kravet, og derfor er det nå siste sjanse for mange utøvere rundt omkring i verden å sikre en plass.

– Det merkes så klart at de to største ikke er her. Neste år er VM i august, så da er det litt bedre tid. Det er og har vært et tema dette, sier sportssjef Erlend Slokvik.

– Mange spørsmål om det

Nasjonale mesterskap gir dessuten viktige rankingpoeng for de som ikke har tatt kravet. Og stjernefrafallene er godkjent av Norges Friidrettsforbund.

FORSTÅR: Sportssjef Erlend Slokvik mener utøverne som står over NM har gode grunner. Foto: Fredrik Hagen

– Det ligger i landslagskontrakten at landslagsutøvere skal stille i NM, om de ikke har sportslige grunner. Tre er skadet og tre er i høyden, og de har for kort tid til å forberede seg til VM når NM er nå, forklarer Slokvik.

NM-arrangøren uttrykker stor forståelse for at en del av dem som er klare for mesterskapet i Eugene i juli, velger bort NM. Og fortsatt er kjente navn som Amalie Iuel, slegge-sølvvinner fra OL Eivind Henriksen, stavhopperne Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse på plass i Trøndelag.

– Interessen har vært stor, men det er to trekkplastre som er borte, og det har vært mange spørsmål om det. Men det er likevel stort for Stjørdal å få arrangere noe såpass stort. Vi har 500 utøvere og to er borte, vi velger å fokusere på de 498, understreker Sederholm Hoff.

Norske utøvere som har tatt VM-kravet Ekspandér faktaboks Jakob Ingebrigtsen - 1500 og 5000 meter Filip Ingebrigtsen - 1500 meter Karoline Bjerkeli Grøvdal - 1500, 5000 og 10.000 meter (løper kun 5000 meter i VM) Karsten Warholm - 400 meter hekk Amalie Iuel - 400 meter hekk Line Kloster - 400 meter hekk Sondre Guttormsen - stav Pål Haugen Lillefosse - stav Lene Retzius - stav (har trukket seg fra VM) Jacob Boutera - 3000 meter hinder Eivind Henriksen - slegge Sondre Nordstad Moen - maraton (stiller ikke i VM) I tillegg er flere utøvere inne på rankinglista som gir VM-plass.

Norges friidrettsforbund tar ut VM-laget sønsdag 26. juni.

Håper på norske rekorder

– Skulle du ønske det heller hadde blitt arrangert på høsten?

– Egentlig ikke, for trønderværet er ganske uforutsigbart. Sjansen for gode resultater i september er ganske mye lavere enn nå. Vi håper jo vi får noen norske rekorder her og det er ikke så ofte man får det på norsk jord, så bare det gir en grunn til å se på, svarer NM-lederen.

I helgen er det faktisk ventet pent vær og rundt 30 grader i Stjørdal. Amalie Iuel er blant dem som synes det er fint med et sommer-NM, også på grunn av været. Tidene denne helgen teller også både for årets VM, EM og neste års VM.

PÅ PLASS: Amalie Iuel og Lakeri Ertzgaard fra Tjalve er begge på plass for friidretts-NM.

– Det er mange som er avhengig av poeng for å komme seg inn på ranking for å kvalifisere seg, påpeker hun.

– Det er synd at ikke alle de beste kan være med, men jeg skjønner den prioriteringen de har gjort for å gjøre seg klare til VM. Det er veldig forståelig. Og noen er ute med skade. Jeg fokuserer bare på meg, sier Iuel, som håper å stille både på 400 meter hekk og 400 meter flatt i NM.